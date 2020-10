Il Coronavirus continua a spaventare il nostro paese e a condizionare anche il campionato di Serie A. Lo sa bene Gigi Buffon, finito nel fascicolo che ha aperto la procura di Torino per aver abbandonato la ‘bolla' insieme ad alcuni suoi compagni. Nelle ultime ore, il portierone della Juventus ha però trovato il modo di farsi perdonare con un gesto che ha colpito tutti: soprattutto un bambino toscano di 8 anni, in isolamento a causa del Covid da ben 68 giorni.

Il piccolo tifoso bianconero di Porcari, comune italiano della provincia di Lucca, aveva infatti espresso un desiderio per il suo compleanno: incontrare Gianluigi Buffon al termine della sua quarantena. Dopo aver letto la lettera spedita dal bambino, Buffon ha così deciso di inviargli un video per augurargli una veloce guarigione e per promettergli l'incontro tanto desiderato: "Ciao Samuele, sono Gigi Buffon e ti mando questo messaggio per darti forza e coraggio, anche se ne hai già dimostrato tanto in più di due mesi, combattendo contro questo infimo avversario. Ma nulla ci fa paura. Mi raccomando continua a tifare! Poi, appena si potrà, ci vedremo e ti abbraccerò con tanto piacere. Ciao, un abbraccio e tanta forza da Gigi!".

La felicità dei genitori di Samuele

Ad aiutare il bambino nell'impresa, insieme al quotidiano ‘La Nazione', è stato il padre: "Spero che esca da questo tunnel quanto prima, è una situazione davvero dura – ha dichiarato in un'intervista rilasciata prima del video di Buffon – Ho preso contatti con lo Juventus club ‘Andrea Agnelli' e mi hanno detto che cercheranno di contattare la Juve e lo stesso Buffon. Anche il bambino gli ha inviato una letterina. Lui toccherebbe il cielo con un dito".

"Buffon non è soltanto un mito del calcio, ma pure una persona dall’animo sensibile – ha aggiunto la madre – ha figli e sa che cosa significa dover gestire certe situazioni. Samuele, è rimasto di sasso, ha urlato dalla gioia, esultando come se lo avesse segnato lui un gol. Per scrivere la letterina si è impegnato molto, vorrebbe addirittura allenarsi con Gianluigi. Insomma è un sogno che si sta avverando e che lo distrae dalla quarantena infinita".