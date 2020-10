La Procura federale della FIGC ha aperto un procedimento sui cinque calciatori stranieri della Juventus che hanno violato l'isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive nazionali. La notizia è stata riferita dall'Ansa. La Procura ha chiesto una relazione al medico sociale della Juventus e gli atti alla Procura della Repubblica di Torino che su segnalazione della Asl competente ha aperto già un fascicolo.

Anche la Procura di Torino indaga

Sulla vicenda che riguarda sette calciatori della Juventus: Cristiano Ronaldo, Dybala, Danilo, Cuadrado, Bentancur, Buffon e Demiral sta già indagando la Procura di Torino, che ha aperto un fascicolo. Tutti e sette sono usciti dalla ‘bolla'. C'è chi ha raggiunto le nazionali e chi è invece è andato a casa propria. Il procedimento penale è scattato dopo la segnalazione inviata a Palagiustizia dall'Asl. Non viene ipotizzato nessun tipo di reato né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Il procuratore Anna Maria Loreto dovrà valutare come procedere. L'apertura di questo fascicolo comunque appare come un atto dovuto. Tutta la vicenda con ogni probabilità finirà in Prefettura e si dovrebbe chiudere tutto con delle sanzioni amministrative per i sette giocatori. Queste sanzioni vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 1000 euro. Il fascicolo è di competenza della Prefettura perché questo è un caso di illecito amministrativo.

(in aggiornamento)