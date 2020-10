Juve, in 7 via dall’isolamento: la Procura apre inchiesta. Ronaldo e gli altri rischiano una multa

Sette giocatori della Juventus (Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral) hanno abbandonato la ‘bolla’ per raggiungere le rispettive nazionali o per tornare a casa. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo. Al momento non è ipotizzato nessun reato e non ci sono iscritti nel registro degli indagati.