Mondiale per Club, designazione tutta femminile per Al Ain-Juve: Tori Penso e lo scontro con Cristiano Ronaldo

Designazione tutta femminile per la gara d'esordio della Juventus al Mondiale per Club 2025 contro l'Al Ain. Ad arbitrare la partita sarà la statunitense Tori Penso che sarà coadiuvata dalle assistenti connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt.

Tori Penso qualche mese fa è diventata famosa per aver arbitrato in Arabia Saudita la finale della Riyadh Season Cup tra Al Nassr e Al Hilal e in quell'occasione fece arrabbiare Cristiano Ronaldo, che manifestò il suo disappunto per le decisioni della direttrice di gara americana andar via con ampi gesti dopo essere stato ammonito.

La carriera di Tori Penso

Tori Penzo nel 2020 è diventata la prima donna ad arbitrare una partita di MLS in oltre vent'anni e nel 2021 arbitrò la prima terna tutta femminile in una partita della Concacaf. La statunitense è stata la prima donna a dirigere una gara di qualificazione mondiale maschile.

Nel 2022 è ha diretto cinque partite del Mondiale Under 20 femminile e nel 2023 è la direttrice di gara della finale dei Mondiali femminili tra Spagna e Inghilterra. L'anno scorso ha fatto parte delle squadra degli arbitri alle Olimpiadi e in Copa America.

Tori Penso ha raccontato il suo approccio al calcio: "I miei fratelli hanno arbitrato nei campionati locali a Stuart, in Florida, dove sono nata e cresciuta. Quando avevo 14 anni, ho detto a mia madre che mi sarebbe piaciuto iniziare a guadagnare un po’ di soldi per me stessa, e lei ha risposto: ‘Puoi farlo sui campi dove passi già così tanto tempo’. E così ho iniziato a fare riffing di partite per soldi, sia per ragazzi che per ragazze".

Tori Penso vs Cristiano Ronaldo: lo scontro che è diventato virale

Nel 2024 l'arbitra statunitense venne designata per arbitrare la Riyadh Season Cup, che vede affrontarsi Al Nassr e Al Hilal. Nel corso dei 90′ Tori Penso venne contestata da Cristiano Ronaldo e da Marcelo Brozovic.

Non fu uno scontro cruento ma la direttrice di gara riuscì a tenere in mano la partita e farsi rispettare dai giocatori in campo, anche quelli con un certo pedigree.