Abidal distrutto dallo scandalo, implora perdono alla moglie: “Merito quest’umiliazione” Eric Abidal sui social ha chiesto pubblico perdono dopo il tradimento, scoperto a seguito del feroce pestaggio subito da Kheira Hamraoui con cui ha ammesso di avere avuto una relazione.

A cura di Alessio Pediglieri

Lo scandalo nato a seguito del vile pestaggio subito dalla giocatrice del Psg, Kheira Hamraoui, ha coinvolto direttamente Eric Abidal dopo che nelle indagini si era scoperta una relazione tra la calciatrice e l'ex stella francese. Un "particolare" che aveva in parte sollevato dalle pesanti accuse alcune compagne di Hamraoui, dall'altro alzato altro torbido e foschi retroscena sull'accaduto. Storie extraconiugali, possibili ritorsioni e vendette personali, fino alla richiesta del divorzio da parte di Hayet, la moglie dell'ex Barcellona. E alla richiesta di perdono, via social, da parte dello stesso Abidal "ucciso" dallo scandalo.

Per capire come si è giunti a tutto ciò è necessario riavvolgere il nastro di una vicenda che era nata come una possibile "aggressione" per un posto in squadra e che potrebbe trattarsi di un vero e proprio "regolamento di conti" a sfondo amoroso. La prima data da tenere a mente è il 10 novembre di quest'anno quando sulle cronache sportive e non solo arriva la notizia del vile pestaggio nei confronti della giocatrice del Psg femminile, Kheira Hamraoui. Tutti i più forti sospetti piombano come lame sulla testa di Aminiata Diallo, compagna di squadra, accusata di aver organizzato il tutto per ottenere un posto da titolare in squadra. Motivazioni infamanti, che portano ad un primo arresto della calciatrice del Psg che però, attraverso una testimonianza particolareggiata e la ricostruzione degli avvenimenti risulta anch'ella vittima degli eventi.

Da qui, si apre un filone di indagini che porta gli inquirenti a valutare altre possibili strade. La dinamica dell'aggressione, le parole pronunciate contro la Hamraoui, nella ricostruzione della stessa aggredita e della Diallo spingono ad una nuova, terribile, realtà alternativa: la possibile vendetta sentimentale. Tutto ciò diventa tremendamente reale quando, verificando il cellulare della Hamraoui si scopre che la scheda con cui la donna telefonava era intestata ad un'altra persona: Eric Abidal. Da qui al passo successivo, che portava ad una relazione tra i due, è stato un attimo.

Oltre all'aggressione, lo scandalo extraconiugale è subito montato sulle pagine delle principali testate sportive e non. Il posto in squadra non centrava alcunché, i motivi erano e sono probabilmente da ricercare altrove, nella vita privata di Abidal e di Hayet, che deve scrollarsi di dosso nuovi sospetti, dimostrando di essere totalmente estranea alla aggressione della Hamraoui. Intanto, l'aggressione ha portato a galla il retroscena privato ed è scoppiata la crisi, insanabile, tra Abidal e Hayet con la moglie che ha ottenuto la confessione del marito e ha chiesto il divorzio.

Adesso, l'ultimo atto, con Abidal che sceglie il proprio profilo ufficiale Instagram per chiedere scusa alla moglie, Hayet: "Perdonami, qualsiasi sarà la tua decisione tu resterai nei miei occhi la donna della mia vita e soprattutto la madre dei nostri splendidi bambini. Merito questa umiliazione anche se mi sta uccidendo. Spero tu possa perdonarmi un giorno". Un ultimo estremo tentativo di rimediare a quanto fatto , in attesa che venga svelata la verità soprattutto dietro alla feroce aggressione subita dalla povera Kheira.