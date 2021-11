Follia nel PSG, fa aggredire la compagna con una spranga per rubarle il posto: arrestata Diallo Arriva dalla Francia la storia di un arresto misterioso che ha rivelato un retroscena a dir poco sconcertante. Una follia che vede protagonista la squadra femminile del PSG. Una calciatrice della squadra francese è stata aggredita con una spranga di ferro. A seguito di ciò, la polizia ha aperto un’indagine arrestando Aminata Diallo, sua compagna di squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una vicenda oscura che va oltre la bellezza del calcio. Arriva dalla Francia la storia di un arresto misterioso che ha rivelato un retroscena a dir poco sconcertante. A seguito di una festa organizzata dalla squadra femminile del PSG lo scorso 4 novembre, Kheira Hamraoui, ex del Barcellona e rientrata quest'estate al club parigino, è stata brutalmente aggredita da due uomini incappucciati. La Hamraoui era in macchina con altre due compagne di squadra fra cui Aminata Diallo che era al volante. Ad un certo punto, mentre le tre erano all'interno della vettura, sono comparsi due individui mascherati, uno dei quali ha trascinata la Hamraoui fuori dall'auto.

L'aggressore l'ha poi colpita con una spranga di ferro più volte sulle gambe per diversi minuti, prima di scappare. La calciatrice del PSG è stata poi portata in ospedale ed ha riportato diversi punti di sutura alle gambe e alle mani. Hamraoui infatti non ha preso parte alla sfida valida di Champions League giocata ieri dal PSG contro il Real Madrid. Nel frattempo sulla vicenda è stata aperta un'indagine e le due giocatrici in auto con la Hamraoui sono state ascoltate dagli investigatori della polizia giudiziaria di Versailles. A seguito degli interrogatori, fra lo stupore generale, Aminata Diallo è stata arrestata questa mattina nella sua casa di Marly-le-Roi, in Yvelines.

Il PSG collaborerà con la polizia: "Siamo a completa disposizione"

Secondo quanto si apprende da l'Equipe, ci sarebbe il coinvolgimento della stessa Diallo in questa aggressione. Per questo motivo è stato convalidato il suo fermo. I motivi vanno ricercati in una potenziale rivalità interna al PSG. La Hamraoui è la diretta concorrente della Diallo in campo che potrebbe essere complice di questa aggressione. A tal proposito anche il PSG ha diramato un comunicato sulla vicenda sottolineando di essere a completa disposizione della polizia per far luce sui fatti.

Questa la nota ufficiale del club parigino: "Il Paris Saint-Germain prende atto del fermo di polizia di Aminata Diallo questa mattina da parte del Versailles SRPJ nell'ambito della procedura aperta a seguito di un'aggressione giovedì sera scorso ai danni di giocatori del Club. Il Paris Saint-Germain condanna fermamente le violenze commesse. Da giovedì sera 4 novembre il Club ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dei propri giocatori. Il Paris Saint-Germain sta collaborando con la Versailles SRPJ per fare luce sui fatti. Il Club è attento all'andamento della procedura e studierà il seguito da dare ad essa".