Bublik in preda alla disperazione fa giocare la raccattapalle al posto suo: incredibile a Montecarlo Bublik è stato sconfitto subito nel torneo 1000 di Montecarlo, durante l'incontro il kazako, in particolare difficoltà, ha fatto servire al suo posto una giovane raccattapalle, che ha ricevuto un'ovazione dal pubblico.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Montecarlo da qualche anno inizia di domenica, sul campo centrale ci sono sempre delle sfide intriganti, ma non sono mai in campo i big, che non giocano il primo turo. Spettacolo assicurato con Musetti, che ha battuto Fritz, e con Bublik, tennista geniale e spesso fuori le righe che non ama molto la terra rossa e contro Coric in preda a una crisi al servizio ha chiesto a una giovane raccattapalle di servire al posto suo.

Bublik era l'ultima delle teste di serie del torneo del Principato, ha perso subito, nettamente 6-1 6-1 con Coric, che ora è in rotta di collisione con Sinner, che potrebbe sfidare al terzo turno. Bublik sul rosso è quasi un pesce fuor d'acqua, giocare su questa superficie non gli è congeniale e soprattutto questo è il primo vero torneo sulla terra battuta. Il croato invece predilige questa superficie.

Il kazako è andato in difficoltà e dopo aver perso seccamente il primo set all'inizio del secondo era esasperato, però invece di dare di matto (come ha fatto in passato) l'ha presa con simpatia e sul punteggio 6-1 1-0 30-30 ha guardato una delle raccattapalle, una ragazzina, e le ha detto: "Puoi giocare al posto mio? Vuoi giocare?".

La ragazzina era incredula, l'espressione del suo volto immortalata dalla telecamera parlava chiaro. Non sapeva cosa fare. Si o no. Accettare o meno. Bublik le lascia la racchetta e se ne va, poi la invita a giocare, quasi la spinge con delicatezza. Lei si sposta imbarazzata, ben sapendo che avrà tutti gli occhi su di lei. Il giudice di sedia lascia correre. Lei riceve un'ovazione, si mette sul punto di battuta, scarta una pallina, ne prende un'altra serve e manda la pallina in rete. Ripete e sbaglia ancora.

Tecnicamente sarebbe un doppio fallo. Bublik batte il cinque e si riprende la racchetta e la scena, salutando anche l'arbitro, che ghigna, e Coric, che poi vincerà rapidamente.