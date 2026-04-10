Chivu: “Bastoni non deve essere recuperato psicologicamente, chi lo ha insultato invece sì”

Non usa mezzi termini Chivu per difendere Bastoni, ancora al centro della polemica: “È la gente che ha sparato contro di lui una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro a livello psicologico”

Una vittoria contro il Como porterebbe l'Inter sempre più vicina alla vittoria dello Scudetto e in ballo c'è anche la Coppa Italia, ma i discorsi in casa nerazzurra ruotano ancora attorno ad Alessandro Bastoni. Dopo la polemica con Kalulu e il cartellino rosso in Bosnia-Italia tutti i nerazzurri si sono stretti attorno al difensore: per lui si parla di un possibile trasferimento al Barcellona ma i discorsi di mercato non toccano Cristian Chivu che lo difende a spada tratta.

In un'intervista rilasciata a Sportmediaset ha parlato del suo giocatore e soprattutto di chi da diversi mesi lo sta attaccando. Si è scatenata una gogna mediatica prima per la sua esultanza antisportiva in Inter-Juve e poi per l'espulsione nella finale dei playoff Mondiali, una situazione che all'allenatore non sta più bene.

Chivu difende Bastoni dalle polemiche

Da circa due mesi il difensore è al centro dei discorsi dei tifosi italiani che si dividono tra chi lo giustifica e chi invece lo condanna per il suo comportamento. Sotto accusa è finito il gesto fatto dopo il rosso a Kalulu e l'espulsione contro la Bosnia non ha fatto altro che amplificare la situazione. Tutta l'Inter si è stretta in protezione a Bastoni che potrebbe lasciare la Serie A in estate, ma ancora una volta Chivu ha alzato la voce per difenderlo dalla gogna mediatica che si è scatenata.

L'allenatore nerazzurro questa volta non usa mezzi termini e punta il dito contro i detrattori: "Bastoni non ha bisogno di essere recuperato psicologicamente. È la gente che ha sparato contro di lui una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro a livello psicologico". Una battuta netta con cui Chivu prova a mettere la parola fine a tutti i discorsi, concentrandosi soltanto sui due fronti in cui l'Inter è ancora in corsa, allontanando distrazioni e situazioni negative che potrebbero influenzare tutto il gruppo.