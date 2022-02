Conor McGregor in pieno delirio di onnipotenza: a tavola c’è una pila enorme di banconote Conor McGregor appare sempre più fuori controllo ed i suoi post sono un continuo delirio di onnipotenza: i tifosi gli chiedono di tornare a fare vita da atleta, lui ostenta ricchezza e lusso.

A cura di Paolo Fiorenza

Se ci fosse un tachimetro per indicare la velocità con cui Conor McGregor vive la sua esistenza, sicuramente segnerebbe mille all'ora. Non si fa a tempo a stare dietro ai post su Instagram che documentano le notti nel suo pub di Dublino, con massicce bevute tra un allenamento in vista del rientro e un ingrossamento muscolare mostruoso, che il giorno dopo lui già è altrove, alle Barbados a scambiare due chiacchere con Justin Bieber. Tutto rigorosamente condiviso via social, in una ostentazione di lusso sfrenato che raramente si è vista, per non dire mai, al livello di uno sportivo così alto.

Perché di questo parliamo, almeno finché è ancora in ballo per tornare a combattere per un titolo nella UFC a distanza di mesi dal terribile infortunio rimediato nella sconfitta del luglio scorso contro Dustin Poirier: di un lottatore di MMA che ha segnato un'epoca, dentro e fuori l'ottagono, e che a 33 anni e mezzo vorrebbe avere un'altra chance di tornare sul trono, a dispetto degli incontri persi recentemente (3 degli ultimi 4, due con Poirier e quello col grande nemico Khabib).

Poi c'è il McGregor fuori controllo, diventato predominante sull'atleta da un po' di tempo a questa parte: eccessi alcolici e forse non solo quelli, come hanno lasciato intendere alcune accuse dopo la violenta e immotivata aggressione a Francesco Facchinetti durante la vacanza romana a ottobre; nottate una dietro l'altra nel pub Black Forge Inn, di sua proprietà a Dublino; minacce deliranti ai suoi avversari, fino ad arrivare al punto di dire di volerli uccidere, con post su Twitter quasi sempre cancellati, in cui si abbandona anche a commenti razzisti.

Insomma non si sa mai quale McGregor ci si troverà davanti ed i suoi tifosi sono preoccupati da una deriva che appare completamente scollegata dalla realtà. Nei commenti su Instagram sono tantissimi a chiedergli di smettere di bere e di tirare tardi, tornando a fare finalmente vita da atleta in vista dell'auspicato rientro. Ed il lottatore irlandese aveva in effetti promesso di farlo, salvo poi ripostare nei giorni successivi le solite immagini di bisbocce, con un video in cui si vede addirittura una decina di drink sul suo tavolo.

Il delirio di onnipotenza è tale che in una occasione McGregor si mostra mentre taglia una fetta di carne, avendo qualcosa di ben visibile sulla tavola davanti a lui: una grossa pila di banconote da 50 euro racchiuse in una pellicola di plastica. Nello stesso post il campione di MMA ha mostrato la chiave della città di Miami, collegandosi in videochiamata con il sindaco della città Francis Suarez. A mille all'ora forse è poco…