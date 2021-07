Finisce nel peggiore dei modi il main event di Ufc 264 di Conor McGregor alla T-Mobile Arena di Paradise, ovvero l’area metropolitana di Las Vegas. Il terzo atto del combattimento contro Dustin Poirier finisce in favore dello statunitense che si aggiudica il match per via dell'infortunio shock al suo avversario. ‘The Notorious' ha infatti riportato la rottura della caviglia alla fine del primo round. La caviglia rotta di McGregor ha consegnato direttamente a Poirier il combattimento. L'irlandese si è girato la caviglia nel momento in cui cercava un diretto al volto di Poirier.

Un infortunio serio che probabilmente lo terrà lontano dal ring per parecchio tempo. Dopo il parere medico che ha di fatto negato a McGregor di ritornare sul ring (voleva combattere a tutti i costi) Poirier è stato portato al centro dell’ottagono e si è aggiudicato la vittoria per KO tecnico del suo avversario dopo lo stop medico. Poirier ha portato colpi importanti in piedi, e quando l’irlandese ha provato la presa al collo è riuscito a divincolarsi e portarsi lui in posizione dominante e colpire. La vittoria di Poirier è arrivata dopo un solo round.

Poirier accusa McGregor: "Ha giocato sporco e questo è il karma"

McGregor probabilmente si era già lesionato seriamente la caviglia prima, probabilmente impattando contro il ginocchio di Poirier. Nell’intervista di rito lo stesso atleta americano ha pesantemente redarguito il suo avversario: “Ha giocato sporco usando parole pesanti, troppo pesanti, parlando di uccidere, ha giocato sporco – ha detto senza troppi giri di parole – E alla fine il karma è un specchio”.

A Poirier ha poi risposto anche lo stesso Conor McGregor che già nella giornata di oggi potrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico: “Questa non è la fine. Tu sai che non è la fine, bello – ha sottolineato ‘The Notorious' che non ha escluso un quarto incontro – Non è stato un calcio bloccato, è stato un incidente”.