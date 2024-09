Inzaghi fa i complimenti all’Inter ma ha un rimpianto:”City senza gol? Preferivo togliergli un altro record”

video suggerito

Simone Inzaghi è soddisfatto per il pareggio dell'Inter in casa del Manchester City. Ai microfoni di Amazon Prime l'allenatore dei nerazzurri ha affermato: "I ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato bene insieme. Abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo far male. Molto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto qualcosa ma abbiamo avuto occasioni in cui saremmo potuti essere più bravi. Dobbiamo andare avanti, il calendario è questo e ci dobbiamo adeguare".

Il tecnico della squadra campione d'Italia si è soffermato sulle occasioni mancate e sulle scelte sbagliate fatte nella fase conclusiva dell'azione: “Negli ultimi 30 metri serve tecnica, contro il City non è semplicissimo. Siamo una squadra tecnica ma dobbiamo avere anche la capacità di concludere bene in porta. La rifinitura è troppo importante, ci lavoriamo tanto durante la settimana ma cercheremo di farlo ancora di più. Oggi è stata la prima volta che non abbiamo segnato. Mi rimane negli occhi la potenziale occasione di Taremi nel primo tempo, ma siamo stati bravi. City, Real: sono grandissime squadre perché ti danno l'impressione che tu gli possa fare gol ma poi si sistemano. Darmian? Avrebbe potuto calciare lui, ma comunque è stato bravo il loro difensore".

Inzaghi ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi ma ha un rimpianto: "City a secco dopo anni? Non perdono in casa in Champions dal 2018, mi sarebbe piaciuto infrangere quest'altro record".

Inzaghi spiega l'esclusione di Lautaro: "Non c'è il turnover"

Il tecnico nerazzurro ha parlato anche a Sky e ha raccontato il modo in cui ha scelto la formazione, con le scelte di Zielinski e Taremi dal 1′: "Ragiono in baso a ciò che vedo, non c'è il turnover. Si allenano tutti bene e meriterebbero tutti di giocare. Poi io sono qui per fare le scelte per il bene dell'Inter. Ho 22 giocatori, purtroppo non posso farne giocare più di 15".

Sul modo in cui arriva l'Inter al derby di domenica, Inzaghi ha affermato: "Sarà un derby… Sappiamo tutti cosa significa per società e tifosi, che sono stati strepitosi anche oggi. Dobbiamo recuperare le energie, domani torneremo a Milano e cercheremo di prepararla in pochi giorni. Affrontiamo una squadra di valore".