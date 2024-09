video suggerito

Raya sensazionale sul rigore di Retegui: il portiere dell’Arsenal vola quasi da un palo all’altro Raya para il rigore assegnato all’Atalanta e sbagliato da Retegui. Il portiere dell’Arsenal è pazzesco sulla respinta dal tiro dagli undici metri neutralizzando in modo incredibile anche il secondo tentativo dell’attaccante della Dea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Atalanta-Arsenal si accende nel secondo tempo i primi 45 minuti terminati col punteggio di 0-0. L'occasione migliore per la Dea capita sui piedi di Retegui che si prende lui la palla per battere il calcio di rigore assegnato per fallo su Ederson. L'attaccante italo-argentino però si trova davanti un Raya sensazionale. Il portiere dell'Arsenal riesce a parare il tiro dagli undici metri dell'ex Genoa. Retegui calcia alla sinistra del portiere che respinge la conclusione lanciandosi a ridosso del palo. Ma la sfera sulla respinta carambola sulla testa dello stesso attaccante atalantino.

Retegui, appostato più o meno sul dischetto del rigore, indirizza la sfera con la porta praticamente vuota. Ma non aveva fatto i conti con lo stesso Raya che è stato pazzesco a rialzarsi come un gatto volando quasi da un palo all'altro per respingere anche il secondo tentativo di Retegui. Praticamente nel giro di mezzo secondo Raya è sembrato un elastico utilizzando tutta la linea di porta. Retegui incredulo resta con le mani nei capelli. I difensori dei Gunners invece non hanno potuto far altro che abbracciare il proprio portiere per quella prodezza unica.

La prima parata di Raya su Retegui.

La dinamica del rigore parato da Raya a Retegui

Anche Gasperini dalla panchina viene inquadrato. Il tecnico dell'Atalanta osserva tutta la dinamica del rigore immobile prima di disperarsi vedendo come Raya sia stato in grado di parare anche la respinta del tiro dagli undici metri a Retegui. Un intervento prodigioso che ha fatto esultare invece la panchina dei Gunners con Arteta in primis entusiasta per il pericolo sventato. In effetti la difesa londinese si è fatta sorprendere troppo facilmente sull'occasione del rigore per l'Atalanta. In particolare Partey si è fatto saltare in modo troppo facile da Ederson.

Il secondo intervento di Raya sulla respinta.

Il brasiliano ex Salernitana si è esibito nell'ennesima giocata delle sue. Il centrocampista della Dea si è involato lungo la fascia sinistra e con una finta di corpo ha disorientato il difensore dell'Arsenal: tunnel e ingresso in area di rigore. A quel punto Partey non ha potuto far altro che atterrarlo e vedersi fischiare contro il calcio di rigore. Per sua fortuna Retegui si è fatto ipnotizzare da Raya che ha congelato ancora il risultato sullo 0-0 che è anche il punteggio che aveva chiuso la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium.