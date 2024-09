Conor McGregor vuole diventare presidente dell’Irlanda: “Sono l’unica scelta logica”

Conor McGregor con un post su ‘X' lascia intendere che nel 2025 potrebbe addirittura candidarsi alla presidenza dell'Irlanda. Insomma, in attesa di ritornare sull'ottagono potrebbe scendere in politica, e a parole ha intenzioni bellicose. Chi se la discesa in campo ci sarà, ma intanto la stella più luccicante della MMA fa sentire con forza la sua voce.

Il fighter irlandese giovedì 5 settembre ha scritto un post sul suo profilo ufficiale ‘X' e ha fatto capire di avere intenzioni serie e potrebbe decidere di candidarsi come presidente della Repubblica d'Irlanda – nel 2025 scade il mandato di Michael D. Higgins (eletto nel 2011). Parole chiarissime quelle di McGregor:

In qualità di Presidente ho il potere di convocare il Dáil (il corrispettivo della Camera dei deputati italiana ndr.) e di scioglierlo. Quindi, come ho detto prima, avrei tutte le risposte che il popolo irlandese cerca da questi ladri del lavoratore, da questi distruttori del nucleo familiare, da questi distruttori di piccole imprese, e così via! Questi ciarlatani nelle loro posizioni di potere sarebbero chiamati a rispondere davanti al popolo irlandese e io lo farei entro la fine della giornata. Altrimenti non mi rimarrebbe altra scelta se non quella di sciogliere completamente il Dáil. Ferma il treno fino alle. Il popolo irlandese merita le risposte che cerca. Punto in bianco. Questo sarebbe il mio potere come Presidente. Lo so molto bene. L’Irlanda ha bisogno di un presidente attivo impiegato interamente dal popolo irlandese. Sono io. Sono l'unica scelta logica. Il 2025 è alle porte…