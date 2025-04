video suggerito

Conor McGregor mostra lo scontrino dopo una serata al ristorante: ha speso 7mila euro solo di IVA L'ex campione di Arti Marziali Miste, oggi manager e imprenditore di successo, ha condiviso sui social la fattura da saldare. In pochissimi possono permettersi un conto di quel tipo.

Conor McGregor ha in mano lo scontrino di un locale e mostra l'importo elevato da saldare a fine serata: ha speso oltre 160 mila euro in consumazioni, cifra che paragona ironicamente all'orologio che ha sul braccio. "Quando il tuo polso sembra meno impegnativo del conto del ristorante", dice l'ex campione di Arti Marziali Miste che, attraverso un post su Instagram, può permettersi il lusso (anche) di scherzare sul raffronto tra la cifra da versare al locale e il valore dell'accessorio che in pochi si possono permettere.

Quanto ha speso McGregor per una serata al ristorante

Il totale complessivo in fattura è di 139 mila e 700 sterline (anche se alla fine ha beneficiato anche di uno sconto che gli ha consentito di risparmiare qualcosa) con un'Iva che da sola era già importante (6 mila e 272 sterline, oltre 7 mila in euro). In Inghilterra non è certo uno scandalo che un personaggio di quel livello sborsi abbastanza soldi per regalarsi un'uscita ‘senza pensieri', spesso i tabloid riferiscono di feste oppure di semplice puntate nei night da parte dei calciatori che non badano a spese per concedersi il meglio. Ma quanto indicato sulla ricevuta viene utilizzato a mo' di esempio per spiegare quale sia la differenza rispetto a chi fa parte della vita reale e lavora per guadagnare uno stipendio che nel Regno Unito in media – secondo una quota enunciata da Forbes – è legato a un reddito di 36 mila 972 sterline (42 mila e 800 euro). In buona sostanza, per una serata McGregor ha pagato quasi 4 volte quel che percepisce una persona ‘normale'.

La vita da super ricco dell'ex campione di Arti Marziali Miste

Follia? No. L'ex combattente, oggi manager e imprenditore che ha diversificato gli interessi del suo business, è abituato a un tenore di vita molto alto, in linea con lo status degli sportivi più ricchi al mondo. Uno degli esempi più recenti della grande disponibilità economica di McGregor è lo sfavillante yacht Lamborghini acquistato pochi anni fa spendendo una fortuna. Del resto, basta dare un'occhiata alle immagini che condivide sui social per notare l'opulenza che caratterizza le sue scelte in termini di vacanze in luoghi esotici, oltre che d'abbigliamento e quant'altro fa parte degli accessori che predilige. È il riverbero di un giro d'affari che s'è incrementato grazie al successo del suo whisky e all'attività di promozione del combattimento a mani nude (Bare Knuckle Fighting Championship), disciplina parallela al contesto delle Arti Marziali Miste.

A quanto ammonta il patrimonio di McGregor? Potrebbe aver già toccato il miliardo di dollari considerato che lui stesso a gennaio 2024 sostenne d'avere un volume d'introiti di circa 650 milioni di dollari. Cosa può mai essere un banalissimo (e costosissimo) conto al ristorante per uno come lui? Il resto, mancia.