Gasperini punge l'Arsenal dopo lo 0-0 con l'Atalanta: "Volevano accontentarsi del pareggio" In una partia complicata l'Atalanta è riuscita a portarsi a casa uno 0-0 contro l'Arsenal, divorandosi anche il vantaggio: "Abbiamo fatto una gara di livello contro una grande squadra"

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta brilla nella prima partita della nuova Champions League e contro l'Arsenal manca soltanto la vittoria. Ancora una volta in Europa i bergamaschi regalano una prestazione sorprendente contro un avversario difficile ma che al Gewiss si è dovuto accontentare soltanto per un pareggio. Non è un risultato da buttare per la Dea che è ritornata nelle coppe con le vecchie certezze e con ancora negli occhi la grande festa per la vittoria in Europa League.

Nel post partita ai microfoni di SkySport Gian Piero Gasperini ha analizzato la serata della sua squadra e gli spunti che ha regalato la partita: "Con Arteta ci siamo fatti i complimenti. Io ammiro molto l'Arsenal, e anche questa sera ha dimostrato di essere una squadra difficile da superare. Da questa gara noi usciremo migliori, impareremo qualcosa".

Il rammarico per il rigore sbagliato

Eppure l'Atalanta ha avuto tra le mani il pallone che avrebbe potuto permetterle di vincere la partita. Nel secondo tempo Retegui si è fatto incantare da Raya dal dischetto fallendo il calcio di rigore e, come se non bastasse, il portiere spagnolo è riuscito a fare una super parata anche sulla ribattuta.

Sarebbe stata l'azione che avrebbe portato alla vittoria ma Gasperini non colpevolizza Retegui per l'errore: "Il rigore è sempre una grandissima occasione anche se mancava ancora tanto. Andare avanti 1-0 sarebbe stato importante, ma comunque dobbiamo essere contenti della prestazione. Abbiamo fatto una gara di livello contro una grande squadra. Sulla respinta Retegui poteva fare di più, dispiace perché aveva fatto una gran partita, forse la migliore da quando è qui, il gol sarebbe stato un bel premio".

L'Arsenal si accontenta

Alla fine l'Atalanta si è portata a casa uno 0-0 importante per la classifica generale, togliendosi la soddisfazione di non concedere all'Arsenal neanche un gol. E, a proposito, Gasperini ha sfoggiato tutto il suo orgoglio costringendo gli inglesi ad accontentarsi del pareggio: "Il lavoro difensivo fatto stasera dagli attaccanti difficilmente lo abbiamo avuto nelle altre partite. Se noi possiamo avere questa partecipazione dagli attaccanti, allora è chiaro che possiamo avere qualche punta in più in campo. Nel finale l'Arsenal mi sembrava volersi accontentare del pareggio, a noi è mancata la giocata che poteva permetterci di vincere la partita".