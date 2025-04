Atalanta in emergenza in difesa, rottura del crociato per Kolasinac: tornerà il prossimo autunno

video suggerito

Per l'Atalanta è un momento nerissimo e per il finale di stagione dovrà stringere i denti. Sead Kolasinac ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro durante la partita contro il Bologna che fa ufficialmente scattare l'allarme rosso: Gasperini ha gli uomini contati in difesa e dovrà adottare soluzioni di emergenza per concludere la stagione e finire nelle prime quattro posizioni per guadagnare un posto nella prossima Champions League.

Una notizia pessima per i bergamaschi che nelle retrovie fanno fatica e hanno dovuto resistere a tanti infortuni nel corso di questo campionato. L'ex Arsenal è l'ultimo caso e anche uno dei più gravi, dato che se tutto dovesse procedere secondo i piani potrà tornare in campo soltanto il prossimo autunno.

Infortunio Kolasinac, Atalanta in piena emergenza

Non è un periodo positivo per la Dea che ha spezzato la crisi di risultati con la vittoria contro il Bologna. Il 2-0 è una boccata di aria fresca dopo tre sconfitte consecutive che rischiavano di compromettere la classifica e la lotta alla Champions, ma i 3 punti portano dietro anche brutte notizie. Kolasinac ha subito una torsione del ginocchio innaturale durante la partita, è uscito in barella e dopo la risonanza magnetica ha ricevuto la notizia più brutta di tutte: rottura del crociato anteriore e lesione del menisco esterno, un infortunio lunghissimo che gli farà saltare la fine di questa stagione e l'inizio della prossima.

Secondo le prime notizie date dall'Atalanta dovrà stare a riposto per almeno sei mesi e dunque tornerebbe in campo soltanto il prossimo autunno. Per Gasperini scatta l'allarme rosso per la fine di questo campionato: la sua difesa è ridotta all'osso ed è tormentata dagli infortuni che lo costringeranno a trovare soluzioni di emergenza. Scalvini è out fino alla fine della stagione, Posch non è ancora tornato in gruppo, Toloi sta smaltendo ancora la pubalgia e Kossounou si è appena ripreso dopo un infortunio durato tre mesi e dunque non è al 100%.