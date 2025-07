Conor McGregor sfida Chandler davanti a Trump alla Casa Bianca: il montaggio che può diventare realtà

video suggerito

La notizia che il mondo dell'UFC farà ufficialmente il proprio ingresso alla Casa Bianca americana grazie all'interesse del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha scatenato l'entusiasmo di tutti gli amanti della lotta e delle arti marziali miste. Dove Conor McGregor da sempre ne è considerato una delle massime espressioni anche se l'irlandese non calca il ring oramai da anni. Ma di fronte alla possibilità concreta che nel prossimo futuro, l'MMA sarà ospitata a Washington all'interno della dimora presidenziale, non ha esitato a darsi presente, a suo modo: pubblicando sui propri profili social, un fotomontaggio con l'intelligenza artificiale che lo vede di fronte a Michael Chandler mentre sullo sfondo Trump dà il via alla contesa con dietro la Casa Bianca. Una fantasia che ben presto potrebbe diventare realtà.

Quando l'UFC verrà ospitato alla Casa Bianca, c'è la data

Non c'è alcun programma specifico e tantomeno si è deciso eventualmente quale sarà il possibile big event, ma Conor McGregor si è preso subito la scena, autoproclamandosi candidato ideale per sfruttare al meglio il suo rientro in grande stile nel mondo MMA, approfittando di ciò che dovrebbe accadere il prossimo luglio 2026 in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana.

La provocazione di McGregor: "L'unico posto dove si risolvono le controversie"

Così sui propri profili, seguiti da milioni di follower, McGregor ha rilanciato l'iconica idea autocelebrativa: "L'unico posto dove le controversie vengono davvero risolte", ha scritto l'irlandese a fianco di un montaggio fotografico con l'intelligenza artificiale in cui si vede faccia a faccia in primo piano con Michael Chandler. Davanti alla Casa Bianca, con Donald Trump al centro, sullo sfondo. McGregor è senza dubbio un'icona della UFC, riuscendo a far conoscere e diffondere il movimento a livello mondiale grazie al suo carisma, personalità e atteggiamenti spesso oltre le righe.

Cosa aveva detto Trump sull'apertura all'UFC: "Lo porteremo alla Casa Bianca"

Ora l'ultima "provocazione", per ridare bisibilità a quanto proposto da Doland Trump: "Faremo un incontro UFC, pensateci, alla Casa Bianca" aveva annunciato nei giorni scorsi il presidente americano. "Abbiamo un sacco di spazio qui, costruiremo, beh, Dana lo farà… È un bravo ragazzo, unico nel suo genere. Sarà una card completa, con un titolo in palio, e farà parte del 250° anniversario". Così McGregor, che sta cercando il modo migliore per ritornare in grande stile a combattere, ha visto l'occasione perfetta per un grande ritorno, trasformando un semplice fotomontaggio in quella che potrebbe diventare una storica realtà.