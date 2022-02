Lea – Un nuovo giorno: cast, trama e puntate della fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti Da martedì 8 febbraio su Rai1 la fiction Lea – Un nuovo giorno con Anna Valle nei panni dell’infermiera Lea Castelli e Giorgio Pasotti nel ruolo di Marco Colomba, ex marito di Lea e primario del reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara.

A cura di Daniela Seclì

Lea – Un nuovo giorno è la fiction di Rai1 con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, in onda da martedì 8 febbraio. La serie tv in quattro puntate, è ambientata a Ferrara. Anna Valle interpreta Lea Castelli, un'infermiera che torna a lavorare nel reparto pediatrico dell'ospedale, dopo un periodo di aspettativa. Lì rivede il suo ex marito Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti, diventato primario. Nel cast anche Mehmet Günsür; Primo Reggiani e Daniela Morozzi. Lea – Un nuovo giorno è diretta da Isabella Leoni, ed è prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata di martedì 8 febbraio

Le anticipazioni della prima puntata di Lea, un nuovo giorno in onda martedì 8 febbraio, alle ore 21:25 su Rai1. Episodio 1 – Ricominciare: Lea sta rientrando nella sua Ferrara, quando un guasto all'auto la costringe a fermarsi. Per fortuna, sulla sua strada capita Arturo, un musicista che si offre di aiutarla. Finito un periodo di aspettativa, Lea torna a lavorare come infermiera nel reparto di pediatria. Mentre lavora, si imbatte di nuovo in Arturo, che ha portato la figlia Martina in ospedale perché si è rotta un braccio. La bambina, inaspettatamente, ha uno shock anafilattico. A salvarla, Lea e Marco, il suo ex marito, tornato dagli Stati Uniti per assumere il ruolo di primario di pediatria. Arturo, grato all'infermiera, le chiede di uscire. Lea si occupa anche di un bambino russo, Kolija, che ha un cancro alle ossa.

Episodio 2 – La seconda possibilità: i genitori adottivi di Kolija, sembrano non riuscire a sopportare il peso della sua malattia e lo lasciano solo. È Lea a stare accanto al bambino durante la chemioterapia. L'infermiera prende a cuore anche il piccolo Mattia, un neonato con una patologia cardiorespiratoria. Tenta in tutti i modi di mettersi in contatto con il padre biologico, che non lo ha voluto riconoscere, che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'aiutarlo nella sua malattia. L'uomo, indispettito, fa un esposto contro Lea al direttore sanitario dell’ospedale. Marco ha un'intuizione sulla malattia di Mattia e riesce a convincere il padre del piccolo ad aiutarlo a salvargli al vita. Marco chiede a Lea di seppellire l'ascia di guerra, ma lei corre da Arturo.

Il cast di Lea, un nuovo giorno: attori e personaggi

Anna Valle e il cast della fiction Lea – Un nuovo giorno

Anna Valle interpreta Lea Castelli;

Giorgio Pasotti interpreta Marco Colomba;

Mehmet Günsür interpreta Arturo Minerva;

Primo Reggiani interpreta Pietro Verna;

Daniela Morozzi interpreta Rosa Nibbi;

Manuela Ventura interpreta Favilla Mancuso; Eleonora Giovanardi interpreta Anna Galgano; Marina Crialesi interpreta Olga Francesio; Rausy Giangarè interpreta Michela Idiong; Gaia Insenga interpreta Barbara Mosella; Francesco Meoni interpreta Giancarlo Pesani; David Sebasti interpreta Valerio Mosella; Jerry Mastrodomenico interpreta Donato Nibbi; Sergio Pierattini interpreta Eugenio Chiaravalle; Sebastiano Amodeo interpreta Koljia Antonov; Rosa Barbolini interpreta Viola Parisi; Cloe Günsür interpreta Martina Minerva.

La trama di Lea – Un nuovo giorno, di cosa parla la serie tv

La fiction in quattro puntate, Lea – Un nuovo giorno, racconta le vicende di un'infermiera interpretata da Anna Valle. Tornata a Ferrara dopo un periodo di aspettativa, lavora nel reparto di pediatria dell'ospedale, di cui il suo ex marito Marco è il primario. Lea è reduce da un grande dolore. All'ottavo mese di gravidanza ha perso il bebè che aspettava. Poi anche il suo matrimonio è andato in frantumi. Lea è pronta a ricominciare, prodigandosi per i bambini che soffrono.

Lea e Arturo

Dove vedere la fiction in replica e in streaming

La fiction Lea – Un nuovo giorno va in onda il martedì, in prima serata su Canale5. Gli episodi della serie, però, sono anche disponibili in streaming su RaiPlay. Basta collegarsi alla piattaforma per vedere le puntate della serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti sia in diretta e in replica. Salvo cambi di programmazione, ecco quando andranno in onda le quattro puntate: