Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata 15 febbraio: Anna furiosa, sta perdendo Marco Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 15 febbraio alle ore 21:25 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Anna Valle e Claudio Gioè, Anna sarà in crisi con Marco. Il primario, infatti, è sempre più intenzionato a riconquistare la sua ex moglie.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 15 febbraio su Rai1. Gli spettatori potranno assistere al terzo e al quarto episodio della fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. La trama svela che Anna sarà furiosa con Lea perché le attribuisce la colpa della sua crisi con Marco. In effetti, quest'ultimo farà tutto ciò che è in suo potere per riconquistare la sua ex moglie. Arturo affronterà un momento difficile con la figlia Martina. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata del 15 febbraio

Le anticipazioni della seconda puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 15 febbraio su Rai1. Episodio 3 – Martina è impaziente di riabbracciare sua madre, che la raggiungerà in occasione del suo compleanno. Ad attenderla, tuttavia, c'è una cocente delusione. Lea consiglia ad Arturo di essere totalmente sincero con sua figlia e dunque, tocca a lui dirle la verità. La bambina avrà una reazione decisamente negativa. La coppia che aveva deciso di adottare Koljia, dopo avere appreso dei problemi di salute del bambino, fa marcia indietro. Il bambino rischia di tornare in orfanotrofio in Russia.

Marco pronto a tutto per riconquistare Lea

Episodio 4 – Anna non riesce ad accettare che il suo rapporto con Marco sia in crisi a causa di Lea, così affronta l'infermiera e sfoga contro di lei la sua rabbia. Lea decide di parlare con il suo ex marito, per fargli capire di non avere alcuna intenzione di perdonarlo. Per Martina è arrivato il momento di togliere il gesso. Marco incontra la bambina e Arturo e gli appare chiaro che se vorrà riconquistare sua moglie, dovrà mettere fuori gioco quell'uomo. Intanto, il personale medico si occupa della tredicenne Viola Parisi, una bambina che purtroppo finisce di frequente in ospedale.