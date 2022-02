Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni quarta e ultima puntata dell’1 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 1 marzo. Gli ultimi due episodi della fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, sveleranno importanti segreti e colpi di scena. Cosa succederà tra Lea, Marco e Arturo? Attenzione spoiler.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 1 marzo 2022. La fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür è giunta al finale di stagione. Negli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente Segreti di famiglia e L'uomo giusto, non mancheranno i colpi di scena per Lea, Marco e Arturo. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1. Attenzione spoiler.

Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni ultima puntata dell'1 marzo

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 1 marzo su Rai1. Episodio 7 – Segreti di famiglia. Lea e Marco, purtroppo, non riescono a ottenere l'affidamento di Koljia. Il giudice, infatti, decide di respingere la loro richiesta. Arturo si lecca le ferite. Soffre molto per la decisione di Lea di interrompere la loro relazione. Così, per provare a riprendersi, decide di accettare la proposta di intraprendere un tour di alcuni mesi con un artista molto noto. Le condizioni di salute di Viola peggiorano, ma Luca è sempre al suo fianco. Intanto, il piccolo Tommaso viene ricoverato perché affetto da anemia aplastica. È necessario un trapianto di midollo osseo. I genitori devono sottoporsi immediatamente a tutti i controlli necessari per valutare se sia possibile la donazione. Lea e Marco, tuttavia, fanno molta fatica a convincere la madre. Messa alle strette, la donna rivela che Tommaso non è figlio di suo marito. Anna incontra Arturo in ospedale e gli rivela un segreto, che potrebbe cambiare il corso della sua vita.

Marco e Arturo hanno paura di perdere Lea

Anticipazioni dell'ultimo episodio, intitolato L'uomo giusto. Quando tra Lea e Marco sembrava essere tornato il sereno, il rapporto si incrina di nuovo. Lea è furiosa con l'ex marito e lo accusa di averla ingannata. I due, tuttavia, non hanno il tempo di chiarire perché Viola sta sempre peggio. Ha bisogno di un urgente trapianto di rene. Marco spiega al padre della paziente, una procedura sperimentale che gli permetterebbe di fare da donatore. Koljia inizia a camminare con la protesi e con l'aiuto di Lea. L'infermiera scatta delle foto al bambino e le manda ai genitori affidatari. I due sono distrutti dal dolore per la scelta di lasciarlo solo e, pentiti, decidono di accoglierlo di nuovo nella loro famiglia. Lea e Anna si confrontano. Marco teme di perdere la sua ex moglie, mentre Arturo desolato è ormai pronto a partire. Un colpo di scena porterà Lea e Marco a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione.