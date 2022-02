Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata del 22 febbraio: Marco torna con la ex moglie Le anticipazioni della terza puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 22 febbraio su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, Lea e Marco torneranno insieme, ma un colpo di scena sconvolgerà tutto.

Le anticipazioni della terza puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 22 febbraio su Rai1. La fiction con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, è giunta al quinto e al sesto episodio, intitolati rispettivamente La casa dei ricordi e Come eravamo. La trama svela che Lea e Marco si riavvicineranno e torneranno insieme, uniti anche dal comune intento di prendere in affidamento il piccolo Koljia. Un colpo di scena rimetterà tutto in discussione. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Lea – Un nuovo giorno, anticipazioni terza puntata del 22 febbraio

Le anticipazioni della terza puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda martedì 22 febbraio. Episodio 5, intitolato La casa dei ricordi. Marco e Lea, prima di decidere di mettere fine al loro matrimonio, avevano comprato una casa in campagna. A seguito della rottura, la coppia aveva deciso di metterla in vendita. L'avvocato li avverte di avere ricevuto una proposta da un possibile acquirente, ma Marco non vuole saperne di venderla. Lea, intanto, si dedica come sempre ai suoi piccoli pazienti. Decide di organizzare una festa, per rallegrare l'atmosfera altrimenti asettica dell'ospedale. Durante la festa, però, le condizioni di un nuotatore di 16 anni peggiorano drasticamente. Sarà provvidenziale l'intervento di Marco. Lea, scossa per l'accaduto, si rifugia nella casa in campagna dove, poco dopo, arriva anche Marco. Finalmente cadono le maschere e i due si parlano cuore a cuore. Entrambi decidono di non vendere la casa. Problemi di cuore per Michela. L'appuntamento con Pietro non andrà nel migliore dei modi.

Lea lascia Arturo e torna con Marco

Episodio 6: Come eravamo. Le cose tra Pietro e Michela, migliorano improvvisamente quando l'uomo finalmente esprime l'interesse che prova per lei. Michela passa la notte con lui e il giorno dopo arriva in ritardo a lavoro e viene licenziata. Michela, sconsolata, se la prende con Pietro e tronca con lui. Una donna partorisce prematuramente e il piccolo, a cui è stato dato il nome di Gabriele, viene ricoverato nel reparto di Lea. Gabriele è lo stesso nome che Lea e Marco avrebbero voluto dare al loro bambino, ciò risveglia i loro ricordi. Il primario propone all'ex moglie di chiedere insieme l'affidamento di Koljia. La situazione di quest'ultimo si fa sempre più grave. Marco è costretto ad amputargli la gamba, a causa di una massa tumorale. Lea è ormai convinta di voler tornare con Marco, per questo comunica ad Arturo la sua decisione. L'uomo la prende malissimo e la invita a non avvicinarsi più né a lui, né a Martina. Marco è felice di poter rimettere insieme la sua famiglia, ma Anna gli rivela una notizia che potrebbe rimettere tutto in discussione.