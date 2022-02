Ascolti tv, cresce Stasera tutto è possibile ma vince la Juve (che però pareggia) Villareal-Juventus è il programma più visto davanti alla fiction “Lea – Un nuovo giorno”. Crescita per “Stasera tutto è possibile”, certezza di Rai2.

Stasera tutto è possibile è ormai una certezza consolidata del palinsesto di Rai2. La seconda puntata della settima edizione, la terza condotta da Stefano De Martino, cresce agli ascolti nonostante la concorrenza agguerrita di fiction – su Rai1 c'era Lea – Un nuovo giorno – e soprattutto del calcio in tv. La partita di Champions League tra Villarreal e Juventus (terminata 1-1). Sulle altre reti, la "guerra" dei talk show la vince La7 con il suo diMartedì. Su Italia1, buon risultato per il classico di Tim Burton "La fabbrica di cioccolato".

Gli ascolti tv di martedì 22 febbraio 2022

Nel dettaglio, gli ascolti tv della serata di ieri, martedì 22 febbraio 2022. Villareal-Juventus, match valido per il passaggio ai quarti di finale di Champions League in onda su Canale 5, è stata vista da 5.336.000 spettatori con uno share del 21.2%. Il secondo programma più visto è su Rai1: la fiction Lea – Un nuovo giorno (la quarta e ultima puntata andrà in onda il 1 marzo 2022: qui le anticipazioni) è stata vista da 4.655.000 spettatori netti per il 20.7% di share. Il terzo programma è su Rai2 con l'ottimo risultato della seconda puntata di Stasera tutto è possibile: 1.764.000 spettatori netti per l'8.9% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

La fabbrica di cioccolato, in onda su Italia1, è stata vista 1.182.000 spettatori netti per il 5% di share. Su La7 DiMartedì ha fatto registrare 1.070.000 spettatori netti pari al 5.1% di share. Fuori dal Coro ha realizzato 835.000 spettatori netti per il 4.7% di share. #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer ha fatto registrare 772.000 spettatori netti per il 3.7% di share. Su Tv8 Italia’s Got Talent è la scelta di 701.000 spettatori netti per il 3.1% di share. Sul Nove Attacco al potere è stato visto da 325.000 spettatori netti pari all’1.4% di share.