Villarreal-Juve dove vederla in TV su Canale 5 o Sky: le formazioni della partita di Champions

Alle 21.00 la Juve scende in campo per affrontare il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League. All'Estadio de la Ceramica, in Spagna, la formazione di Allegri si troverà di fronte il Sottomarino giallo di Unai Emery, campioni in carica in Europa League, che sta vivendo un buon momento di forma, reduce da quattro risultati utili consecutivi in Liga. Una trasferta insidiosa per i bianconeri di Max Allegri che – secondo il tecnico – avranno "il 50% di possibilità di passare il turno" ma che vogliono riscattarsi dal pareggio nel derby in campionato. La Vecchia Signora deve rinunciare a Dybala, indisponibile per la partita. Occhi puntati su Vlahovic, al suo debutto assoluto nella massima competizione europea.

Villarreal-Juventus, le probabili formazioni

Scelte obbligate per Allegri che dovrà fare a meno di Dybala, sostituito nel match di campionato contro il Torino per un problema muscolare. Assenti anche Chiellini, Bernardeschi e Rugani. Bonucci si è allenato insieme al gruppo ma partirà dalla panchina. Attenzione anche sulle condizioni di Rabiot, che ha subito un colpo alla caviglia durante il torello in allenamento. In attacco dunque ci sarà la coppia d'attacco Vlahovic-Morata.

Emery ha a disposizione tutti i suoi titolari, out solo Gerard Moreno. L'attacco del Sottomarino Giallo sarà affidato a Danjuma e al neo acquisto Lo Celso, al centro della difesa l'ex Napoli Albiol e Pau Torres. A centrocampo Capoue e Parejo.

Probabile formazione Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Dove vedere Villarreal-Juve in diretta TV e streaming

Dove si vede Villarreal-Juve di Champions League in TV? La sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 che ha acquisto i diritti della competizione insieme a Sky ed Amazon Prime Video. Il match sarà trasmesso anche su Sky in esclusiva per gli abbonati. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it

