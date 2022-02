Dove si trova l’ospedale di Lea: Un nuovo giorno e perché non è a Ferrara Inizia stasera 8 febbraio 2022 su Rai1 la nuova fiction “Lea: Un nuovo giorno” con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. La fiction si svolge nella città di Ferrara ma l’ospedale Estense della serie non è ferrarese: vi sveliamo dove si trova.

A cura di Clara Salzano

Lea: Un nuovo giorno – Credits fotografo: Pierfrancesco Bruni @pierfrancescobruni1927

Stasera 8 febbraio 2022 inizia "Lea: Un nuovo giorno", la nuova fiction di Rai1 con protagonista Anna Valle nei panni di Lea, un' infermiera pediatrica che torna a lavorare in ospedale col marito Marco, interpretato da Giorgio Pasotti, in seguito ad un tragico aborto. La fiction si svolge nella città di Ferrara e l'ospedale in cui lavorano i protagonisti nella serie è l'ospedale Estense di Ferrara. Tuttavia il set ospedaliero della fiction è tutt'altro che a Ferrara: vi sveliamo dove sono state girate alcune scene di Lea: Un nuovo giorno.

Anna Valle e Giorgio Pasotti protagonisti di "Lea: Un nuovo giorno" – Credits fotografo: Pierfrancesco Bruni @pierfrancescobruni1927

L'ospedale Estense di Lea: Un nuovo giorno si trova a Roma

Lea: Un nuovo giorno racconta la storia di Lea, un'infermiera dell'ospedale Estense di Lea nel reparto pediatria.

Il reparto pediatria dell’Ospedale Ostiense nella fiction Lea: un nuovo giorno con Anna Valle – Foto di Pierfrancesco Bruni @pierfrancescobruni1927

L'ospedale della fiction nella realtà esiste davvero e dalle immagini in esterna della struttura si può riconoscere l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara "Arcispedale Sant'Anna", che è il più grande ospedale della città dell'Emilia Romagna e si trova a Cona, una frazione di Ferrara.

L’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara "Arcispedale Sant’Anna"

Nonostante la fiction si svolga a Ferrara e che molte scene siano state girate proprio in questa città, a causa delle restrizioni per il covid sono stati allestiti una serie di set cinematografici a Roma per ricreare gli interni dei reparti ospedalieri. La fiction Lea: Un nuovo giorno è infatti stata girata con una pandemia ancora in corso e accedere all'interno dell’ospedale di Cona per le riprese è stato impedito dalla normativa anti-covid. Così è Roma la città dove sono state realizzate tutte le scene ospedaliere.