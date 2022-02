Chi è Mehmet Günsür, modello e attore turco che interpreta Arturo nella fiction Lea Mehmet Günsür, attore e modello turco, è stato spesso protagonista di fiction italiane di successo, come attualmente in “Lea, un nuovo giorno”, accanto ad Anna Valle.

A cura di Ilaria Costabile

Mehmet Günsür è l'attore e modello turco tra i protagonisti di diverse fiction italiane di successo e attualmente accanto ad Anna Valle in "Lea, un giorno nuovo" su Rai1, in cui interpreta il personaggio di Arturo. Tanti i film e le serie a cui ha preso parte in questi anni e che gli hanno consentito di avere un certo successo. Attualmente vive a Roma, dove ha costruito la sua famiglia, è infatti sposato con Caterina Mongio, dalla quale ha avuto tre figli.

La carriera di Mehmet Günsür, da La compagnia del cigno a Lea-Un nuovo giorno

Giorgio Pasotti, Anna Valle e Mehmet Günsür in "Lea, un nuovo giorno"

Classe 1975 Mehmet Günsür è nato a Istanbul. Mentre comunicazione all'Università di Marmara, ha iniziato a lavorare come modello e da quel momento è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo, anche se il primo vero esordio cinematografico arriva nel 1997, quando fu notato dal regista conterraneo Ferzan Ozpetek, che lo volle nel film "Il bagno turco". La sua interpretazione gli valse il premio come attore emergente all’Ankara International Film Festival, poi iniziarono i ruoli anche in produzioni italiane come L’Italiano di Ennio De Dominicis, Matrimoni e altri disastri di Nina Di Mano,Rosso Istanbul sempre di Ozpetek. Oltre il cinema, però, non mancano ruoli anche in televisione, lo vediamo infatti in alcune puntate di Don Matteo, ne Il papa buono – Giovanni XXIII, ma soprattutto ne La compagnia del Cigno, dove ha lavorato sempre con Anna Valle e Alessio Boni. Günsür, poi, è stato protagonista di una nota serie Netflix, Atiye, arrivata nel 2019 sulla piattaforma.

La vita privata di Mehmet Günsür, la moglie Caterina Mongio e i suoi figli

Mehmet Günsür e la moglie Katerina Mongiò

Dal 2006 l'attore è sposato con Caterina Mongiò, una regista di documentari. I due si sono conosciuti a Lecce e pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che il matrimonio è arrivato non molti mesi dopo il loro primo incontro. I due sono diventati genitori per ben tre volte, i loro figli sono: Ali Maya e Cloe.