Dove è stata girata Lea-Un nuovo giorno, le location a Ferrara della fiction con Anna Valle Su Rai 1 torna la fiction Lea-Un nuovo giorno con Anna Valle, in onda ogni martedì in prima serata. Ferrara fa da sfondo alle riprese: scopriamo quali sono le location della fiction.

A cura di Clara Salzano

La serie Lea–Un nuovo giorno va in onda ogni martedì su Rai1

Ogni martedì su Rai 1 va in onda la nuova fiction Lea-Un nuovo giorno con Anna Valle e Giorgio Pasotti. La serie racconta la vita di Lea, un'infermiera del reparto di pediatria dell'ospedale Estense di Ferrara, in cui lavora anche il marito come primario. A far da sfondo alle riprese della fiction è la città di Ferrara, gioiello emiliano di impareggiabile bellezza dove sono state girate la maggior parte delle scene ad eccezione di quelle ospedaliere che sono state realizzate al di fuori dell'Ospedale di Ferrara a Cona a causa della pandemia. Scopriamo quali sono tutte le location di Lea-Un nuovo giorno.

Anna Valle è l’infermiera Lea nella fiction di Rai1 "Lea–Un nuovo giorno"

Lea-Un nuovo giorno è ambientata a Ferrara, ecco le location

Lea-Un nuovo giorno è la nuova fiction di Rai1 prodotta da Rai Fiction e Banijay Italia per la regia di Isabella Leoni. La serie è ambientata in Emilia Romagna, nella città di Ferrara, e sono numerose le riprese che mostrano alcuni dei luoghi più iconici della città, patrimonio mondiale dell'Unesco.

Una veduta dall’alto della città emiliana di Ferrara

Sono diversi gli angoli di Ferrara ripresi nella serie Lea-Un nuovo giorno. Chi conosce la città emiliana avrà riconosciuto sicuramente l'iconico Palazzo dei Diamanti nel Quadrivio degli Angeli. L'edificio con la sua facciata diamantata è uno dei monumenti più importanti di Ferrara e del Rinascimento italiano, costruito nel 1492 per conto di Sigismondo I d'Este.

Il Palazzo dei Diamanti di Ferrara

Nella serie Lea-Un nuovo giorno con Anna Valle, il cast spesso si è mosso in bicicletta. È dunque facile riconoscere luoghi rappresentativi di Ferrara come il Castello Estense e le vie del centro della città.

Il Castello Estense di Ferrara

Altre riprese della serie mostrano angoli meravigliosi della città ferrarese come la storica Basilica di San Giorgio e l’Acquedotto in piazza XXIV Maggio. La fiction Lea-Un nuovo giorno è l'occasione per riscoprire anche uno dei più bei tesori d'Italia.

L’Acquedotto in piazza XXIV Maggio a Ferrara, location della serie Lea–Un nuovo giorno

L'ospedale Estense non si trova a Ferrara

Molte riprese della serie Lea-Un nuovo giorno sono ambientate nel reparto pediatrico dove lavora l'infermiera Lea, interpretata da Anna Valle, con il marito interpretato da Giorgio Pasotti. Nella fiction di Rai1 l'ospedale è identificato con l'Ospedale Estense di Ferrara. Effettivamente alcune scene esterne della fiction riprendono una struttura ospedaliera esistente che è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara "Arcispedale Sant'Anna" a Cona, ma le riprese non state girate al suo interno a causa della pandemia. Le scene interne all0ospedale di Lea-Un nuovo giorno sono state tutte ricostruite in set cinematografici a Roma.