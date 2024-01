Valerio Staffelli consegna il Tapiro al deputato Emanuele Pozzolo: “Magari ve lo restituirò” Valerio Staffelli di Striscia La Notizia consegna il Tapiro d’Oro a Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, sospeso dal partito a seguito dei fatti di Capodanno: “Magari ve lo restituirò. Per tutto il resto, parlerò con i magistrati al momento opportuno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Striscia La Notizia ha consegnato il Tapiro d'Oro a Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia (al momento sospeso dal partito) proprietario della pistola da cui, a una festa di Capodanno a Rosazza, è stato esploso il colpo che ha ferito Luca Campana, elettricista trentunenne. Nel servizio di Valerio Staffelli, che andrà in onda questa sera nel tg satirico di Canale5 dalle 20.30, il parlamentare si trincera dietro a un no comment sulla vicenda che lo vede protagonista: "Ricevo il Tapiro con gratitudine, ma magari ve lo restituirò, chi lo sa? Per tutto il resto, parlerò con i magistrati al momento opportuno". Quando l'inviato lo incalza con una battuta – "Quindi il prossimo Capodanno con il mitra?" -, lui replica: "Non lo so…".

Revocato il porto d'armi a Pozzolo

Dopo la sospensione dal gruppo Fratelli d'Italia alla Camera, al deputato, intanto, è stato revocato anche il porto d’armi. Il prefetto di Biella, Silvana D'Agostino, ha revocato il porto d'armi per difesa personale a Emanuele Pozzolo che, nel frattempo, risulta indagato. Sono in corso infatti le indagini sui fatti: gli inquirenti attendono il risultato dello stub test, l'esame eseguito per risalire a tracce e residui di polvere da sparo tra gli indumenti e sulle mani dell'indagato. Il provvedimento messo in atto prevede anche il divieto di detenere armi e munizioni: a lui è stato contestato l'uso inappropriato dell'arma poiché "non ha adottato tutte le cautele necessarie ad evitare fatti anche accidentali e sinistri involontari". Nonostante abbia ribadito ai Carabinieri di non essere stato lui a sparare quella notte – "La pistola mi è scivolata dalla tasca del giubbotto, poi qualcuno l'ha raccolta e ha armato il cane facendo partire il colpo", la sua versione – le autorità hanno ritenuto opportuno che non maneggi più armi o pistole.