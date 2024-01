Giorgia Meloni annuncia la sospensione di Pozzolo da Fratelli d’Italia: “È stato irresponsabile” Rispondendo a una domanda di Fanpage.it in conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del deputato Emanuele Pozzolo da Fratelli d’Italia: “Con i miei parlamentari irresponsabili intendo essere rigida” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il caso del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, proprietario della pistola che lo scorso 31 dicembre ha ferito una persona a una festa di Capodanno, arriva alla conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio. A chiedergliene conto è Fanpage.it, con una domanda sui provvedimenti che intende prendere per l'esponente del suo partito: Giorgia Meloni ha annunciato che ha chiesto la sospensione del deputato da FdI.

Su quanto accaduto il 31 dicembre alla festa organizzata dalla sorella del sottosegretario Delmastro, la presidente del Consiglio ha commentato: "Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale. Non so perché ce l'abbia, questo non va chiesto a me, ma all'autorità che lo ha rilasciato. Pozzolo girava con l'arma a Capodanno, capita che chi abbia il porto d'armi giri con l'arma e secondo me non è questo il punto. La questione è un'altra: cioè che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà. È questo il problema con quello che è accaduto".

Per poi precisare: "Io non conosco la dinamica della vicenda, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile. E chi non è stato responsabile è chi detiene quell'arma. Questo non va bene per un italiano qualsiasi, figuriamoci per un parlamentare, e figuriamoci ancora di più per un parlamentare del mio partito".

Quindi l'annuncio del deferimento e della sospensione da Fratelli d'Italia: "Per questa ragione ho chiesto che l'onorevole Pozzolo venga deferito alla commissione Garanzia e Probiviri di Fratelli d'Italia, indipendentemente dal lavoro che faranno le autorità competenti. Sul piano politico io ho chiesto che venga deferito alla commissione e che venga sospeso da Fratelli d'Italia".

Meloni ha poi concluso facendo il punto sulla sua classe dirigente e facendo un appello a tutti per la responsabilità: "C'è sempre qualcuno che fa degli errori. Ma non sono disposta a fare questa vita, con la responsabilità che ho sulle spalle, se le persone attorno a me non capiscono questa responsabilità. Per come io sto cercando di affrontare questa responsabilità, penso che sia bene ricordare che questa responsabilità ce la dobbiamo assumere tutti quanti. Non se la assume uno solo, mentre gli altri fanno ciò che vogliono. Su questo io intendo essere rigida".