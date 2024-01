La conferenza stampa di Giorgia Meloni oggi in diretta dalle 11: previste domande su Pozzolo e balneari, le ultime notizie

Attesa per la conferenza stampa di Giorgia Meloni in programma oggi in diretta dalle 11:00 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati. La diretta verrà riprodotta dai principali canali tv, ma anche in streaming web sul canale di Palazzo Chigi. L'incontro si sarebbe dovuto tenere inizialmente il 21 dicembre, poi rinviato al 28 dicembre per problemi di salute e infine l'appuntamento è stato fissato per oggi.

La premier risponderà alle domande di tutti i giornalisti delle testate presenti in Parlamento. Si prospetta una lunga lista di temi da trattare, con la premier che sicuramente insisterà sui risultati raggiunti quest'anno, mentre è probabile che i cronisti cercheranno di portarla sui temi di attualità. Su tutti, ci sono due nodi da sciogliere: il caso Pozzolo, su cui Meloni non si è pronunciata e potrebbe farlo oggi sospendendo il deputato, e il richiamo del Quirinale sulla questione balneari.

La conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni in diretta:

0

18 min fa 10:19 Perché Meloni potrebbe annunciare la sospensione di Pozzolo La presidente del Consiglio potrebbe annunciare in conferenza stampa tra poche ore la sospensione cautelativa del deputato Emanuele Pozzolo da Fratelli d’Italia, dopo il caso del colpo di pistola esploso a Capodanno. A cura di Tommaso Coluzzi 42 min fa 09:55 Cosa chiederebbe Giuseppe Conte a Giorgia Meloni Il presidente del M5S Giuseppe Comte, in un lungo post su Facebook in cui si rivolge alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pone 10 domande in vista della conferenza stampa di oggi della premier. I quesiti vertono sui dossier più scottanti per il governo, come il caso Pozzolo. A cura di Tommaso Coluzzi 1 ora fa 09:30 Dove vedere la conferenza stampa di Giorgia Meloni in tv e streaming La conferenza stampa di Giorgia Meloni si terrà oggi alle 11:00 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera dei deputati. La diretta verrà riprodotta dai principali canali televisivi, ma anche in streaming web sul canale di Palazzo Chigi. A cura di Tommaso Coluzzi 1 ora fa 09:01 Di cosa parlerà Giorgia Meloni nella conferenza stampa di oggi La conferenza stampa di oggi, prevista in origine per la fine dell'anno – com'è consuetudine – e slittata all'inizio del 2024 per i problemi di salute della premier, sarà l'occasione per Giorgia Meloni per fare il punto su tutti i temi di stretta attualità. Saranno almeno quaranta le domande che verranno poste alla presidente del Consiglio, che dovrà sicuramente rispondere sul caso Pozzolo e sul richiamo del Colle sui balneari, ma probabilmente anche su temi come migranti, economia e rapporti con l'Unione europea. Dal canto suo, Meloni punterà sicuramente sui risultati raggiunti dal suo governo. A cura di Tommaso Coluzzi