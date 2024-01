Meloni: “Tra mio ruolo e mia figlia non ho dubbi, ma non è vero che la maternità preclude opportunità” Giorgia Meloni alla conferenza stampa di oggi risponde sul caso della parlamentare Mennuni, che ha detto che la maternità deve diventare “cool”: “Io voglio smontare il racconto che se metti al mondo un bambino ti precludi altre possibilità”, ha detto la premier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche la polemica sulle parole della senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, secondo cui bisogna fare in modo "che la maternità torni a diventare di nuovo cool", per far sì che "le ragazze di 18-20 anni, vogliano sposarsi e vogliano mettere su una famiglia", entrano nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, durata tre ore.

Mennuni era partita da un ricordo personale: "La mia mamma mi diceva sempre: ricordati che qualsiasi aspirazione tu abbia – e io volevo fare politica a 12 anni -, tu devi ricordare che hai l'opportunità di fare quel che vuoi ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta".

"Molto spesso ci sono polemiche su frasi di questo genere. Non so dirle se la parola aspirazione è giusta ma io sono presidente del Consiglio, sono una donna che potrebbe essere considerata tra le più affermate in Italia ma se mi chiedesse cosa scegliere tra la presidenza del Consiglio e mia figlia Ginevra io non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre. La maternità ti regala qualcosa che niente altro ti regala. Se questo è il concetto lo condivido. Non condivido che il traguardo della maternità possa toglierti altre opportunità".

"Quando ci occupiamo di politiche per la maternità e natalità ci è stato detto che sono nemiche del lavoro delle donne, io non lo accetto".

"E Il modello – ha aggiunto Meloni – non sono io, Ursula von der Leyen, presidente della commissione Ue, 7 figli. Roberta Metsola, presidente del Parlamento Ue, 4 figli: si può fare". Per la premier "il messaggio che va dato è che non c'è bisogno di rinunciare a una cosa per un'altra, fai le tue scelte. Quello che dobbiamo fare noi è costruire gli strumenti per consentirlo, non è un caso che ci siamo occupati prevalentemente delle madri lavoratrici e in generale dei genitori" dal congedo agli asili nido alla decontribuzione per le mamme lavoratrici.

"Io voglio smontare il racconto che se metti al mondo un bambino ti precludi altre possibilità, che in parte è un racconto e in parte no, perché è vero che le donne sono ancora troppo discriminate soprattutto per il fatto di essere potenziali madri o madri, ma non accetterò mai l'idea che la maternità sia nemica di altre possibilità che hai nella vita".

"Nient'altro di quello che fai nella vita ti può regalare le emozioni che ti regala la maternità, ma questo non deve precluderti gli altri traguardi che vuoi portare avanti. Questo è quello per cui lavoro".