Mennuni (FDI): "La maternità deve essere cool, le ragazze di 18 anni devono sposarsi e fare figli" La senatrice di Fratelli d'Italia a Coffee Break sulla maternità: "Dobbiamo farla diventare cool. Le ragazze di 18 anni devono sposarsi e fare figli".

Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia, a Coffee Break questa mattina lascia delle dichiarazioni sicuramente destinate a far discutere. Il tema è quello della maternità e il suo obiettivo è farla diventare di nuovo cool: "Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, così come i ragazzi di 18 anni e di 20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia".

Le parole di Lavinia Mennuni

Queste le parole integrali di Lavina Mennuni su maternità e figli. Il discorso della senatrice è che possa cambiare l'approccio culturale alla maternità: "La prima aspirazione è quella di essere mamma a tua volta".

La mia mamma mi ricordava sempre che qualsiasi aspirazione tu abbia, devi ricordare sempre che hai l'opportunità di fare ciò che vuoi ma la tua prima aspirazione è quella di essere mamma a tua volta. Questa è una cosa che anche noi donne delle mia generazione dobbiamo ricordare alle nostre figlie. Il rischio è che in nome di questa realizzazione professionale, che io auspico e che trovo sia giusto, però non dobbiamo dimenticare che esiste la necessità e la missione di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini italiani. Qui c'è l'approccio culturale. Utilizzo un termine terribile e trash: noi dobbiamo aiutare le istituzioni, il Vaticano, le associazioni a far sì che la maternità sia di nuovo cool. Noi dobbiamo far sì che le ragazze di 18 anni, di 20 anni, così come i ragazzi di 18 anni e di 20 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia.

La reazione di Francesca Fagnani

Le parole della senatrice sono molto forti e hanno trovato già una prima reazione da parte di Francesca Fagnani, che su X ha detto: "A Coffee Break Lavinia Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze (!) sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza ecc".