Veronica Peparini e il messaggio per il figlio Daniele: “Sarai un super fratellone per le gemelline” Daniele è il fratello maggiore di Olivia ed è il primo dei due figli che Veronica Peparini ha avuto dal matrimonio con Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino, durato per 15 anni prima di conoscere Andreas Muller. “Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei”.

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Veronica Peparini incinta delle due gemelline che avrà da Andreas Muller, dedica un pensiero speciale a Daniele, il primo figlio che compie 16 anni. Presto la loro sarà una grande famiglia allargata, con l’arrivo delle due bambine che porteranno la coreografa a quota quattro figli.

Il messaggio per Daniele il primogenito di Veronica Peparini

In occasione del suo sedicesimo compleanno, Veronica Peparini dedica al figlio Daniele un pensiero via social. “Auguri a te principe mio, oggi 16! Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei! Sensibile e intelligente, riservato e sempre presente”, scrive a corredo di uno scatto del ragazzo su Instagram. “Ti amo. Le gemelline avranno un Fratellone super!”. Daniele è il fratello maggiore anche di Olivia, la secondogenita di 11 anni che Veronica Peparini ha avuto dal matrimonio con Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino di fama internazionale con il quale l’amore è durato per 15 anni.

Il rapporto di Andreas Muller e i figli di Veronica Peparini

Poco dopo la separazione, la coreografa di Amici ha iniziato a vivere la storia d’amore con Andreas Muller, il ballerino che ha conosciuto proprio nell’ambito della sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Il loro amore dura da circa sei anni, nonostante diversi pregiudizi e difficoltà. “Voglio tanto bene ad entrambi”, aveva raccontato Andreas Muller in un’intervista di coppia a gennaio 2023 a Verissimo, a proposito dei due ragazzi che la coreografa ha avuto dal precedente matrimonio. “Ovviamente non essere il padre è difficile nel bene e nel male. Cerco di esserci ecco, se serve. Non voglio forzare niente, non mi intrometto mai troppo nelle decisioni”, aveva chiarito. “È un ruolo complicato, soprattuto per una persona sensibile come luI”, aveva aggiunto lei.