Veronica Peparini e la gravidanza gemellare: “Spero che le piccole arrivino fino alla fine con me” Veronica Peparini rompe il silenzio sulla gravidanza gemellare che sta portando avanti nonostante alcune complicanze. “Mi auguro che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi” ha scritto a corredo di una foto con la pancia in bella vista.

Veronica Peparini torna sui social con un aggiornamento sulla sua gravidanza. La coreografa e ballerina, ex volto di Amici, è incinta di due gemelle, le prime figlie con il compagno Andreas Muller. Lo scorso 13 novembre una visita di controllo, però, non è andata come sperato e da quel giorno la coppia non sta vivendo spensierata questi mesi. Per la Peparini ora è necessario il massimo riposo: "La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi", le parole a corredo di una foto.

Le parole di Veronica Peparini

"Sono fiera del mio corpo e di sentirmi bene e donna alla mia età con questo bel pancino che cresce ogni giorno. Donne non abbiate mai paura di mostrarvi per come siete, siamo belle e forti e questo nessuno ha il diritto di togliercelo. La cosa che più mi auguro è che queste piccole stiano bene e che arrivino tutte e due alla fine di questo percorso insieme a noi!" ha scritto Veronica Peparini a corredo di una foto del suo pancino. Poi ha concluso:

Questo periodo devo stare a riposo ma so che è per una buona causa, mi manca lavorare e mi manca essere in sala e in giro a fare il mio lavoro, ma so che sarà tutto più bello.

La prossima visita sarà giovedì, 23 novembre, e la coppia spera di poter avere solo notizie positive.

Andreas Muller: "Problemi non dipesi dall'età"

Lo scorso 17 novembre Andreas Muller ha fatto chiarezza riguardo la gravidanza gemellare che sta portando avanti la compagna Veronica Peparini. Il ballerino ha voluto spiegare la natura della complicazione presentatosi: "È scattato un campanello di allarme che si porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Motivo per cui stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore". Qualora la situazione non dovesse tornare regolare, si dovrebbe ricorrere ad un'operazione, "ma non possiamo sapere quale esito porterà". "Nulla di ciò che sta accadendo dipende dall'età o da altre cause".