Zac Efron riceve la stella sulla Walk of Fame: "Canto ancora High School Musical sotto la doccia" A quasi 18 anni dall'uscita del primo film, Zac Efron non ha dimenticato la saga Disney che lo ha reso famoso. "Recito, canto e ballo da quando ero un ragazzino, ma mai avrei immaginato di essere qui", ha detto davanti alla stella sulla Walk of Fame. Poi dedica un pensiero a Matthew Perry: "Lo ringrazio infinitamente".

A cura di Giulia Turco

Zac Efron riceve la sua stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood. A pochi giorni dalla stessa cerimonia che ha omaggiato Macaulay Culkin star di Mamma, ho perso l’aereo, è il turno dell’attore oggi 36enne, che è stato idolo di una generazione di teenager con il suo ruolo di Troy Bolton nell’iconica serie di High School Musical.

(Foto Getty)

La cerimonia di premiazione di Zac Efron

A quasi 18 anni dall'uscita del primo film, Zac Efron non ha dimenticato la saga Disney che, appena 18enne, lo ha reso famoso al mondo del cinema. Diversamente da alcuni, l'attore non ha mai dimenticato il suo primo ruolo e anzi, ancora oggi sente di essere profondamente grato per quell'opportunità. Non poteva mancare, al suo fianco per la cerimonia, anche il regista della trilogia che ha lanciato la sua carriera Kenny Ortega. "Questo è un onore grandissimo, grazie a tutti. È così surreale ed è bello far parte di quella che è una vera e propria tradizione di Hollywood. Recito, canto e ballo da sempre, da quando ero un ragazzino, ma neanche nei sogni più folli avrei immaginato di essere qui oggi", ha fatto sapere Zac Efron davanti alla sua stella e ad una folla urlante di fan. "Ad High School Musical penso ogni giorno, canto ancora le canzoni sotto la doccia", ha ironizzato. "Go Wildcats!".

(Foto Getty)

Zac Efron ricorda Matthew Perry

Durante il suo discorso sul tappeto rosso, Zac Efron ha voluto dedicare un pensiero speciale anche a Matthew Perry, amico e collega con il quale ha condiviso il set di 17 Again – Ritorno al liceo, il film uscito nel 2009. "Voglio ricordare anche qualcuno che non è qui oggi, ovvero Matthew Perry", ha fatto sapere a proposito della star di Friends scomparsa lo scorso ottobre. È stato così gentile e generoso con me quando abbiamo lavorato insieme. Collaborare con lui e con il regista Burr Steers è stato molto divertente e mi ha davvero spinto, motivato e guidato al capitolo successivo della mia carriera e per questo ti ringrazio infinitamente, Matthew. Oggi sei nei miei pensieri".