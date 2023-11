Macaulay Culkin avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood a 33 anni da Mamma ho perso l’aereo A più di 30 anni dall’iconico film che lo ha proiettato nella storia del cinema, l’attore sarà insignito con quella che è considerata una delle principali onorificenze del mondo dello spettacolo internazionale.

A cura di Andrea Parrella

L'attore di Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin, sarà onorato con la 2.765a stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia avrà luogo venerdì 1 dicembre, quando Culkin riceverà la sua stella nella categoria Motion Pictures. "Macaulay Culkin è un appuntamento fisso nella cultura pop per numerosi decenni", ha osservato Ana Martinez, la produttrice della Hollywood Walk of Fame, aggiungendo nelle motivazioni questi dettagli: “Con un vasto corpus di lavori, il suo film Mamma ho perso l'aereo si distingue come uno dei film natalizi più amati in tutto il mondo. È particolarmente appropriato che Catherine O’Hara, che ha interpretato la madre di Macaulay nel film, si riunirà con il figlio del film e parlerà alla cerimonia”, ha aggiunto Martinez annunciando la partecipazione dell'attrice alla premiazione, protagonista anche lei di una delle immagini più iconiche della storia del cinema moderno.

Macaulay Culkin ha iniziato la sua carriera da attore all'età di quattro anni, facendo la prima di numerose piccole apparizioni cinematografiche in Rocket Gibraltar, dove ha interpretato il nipote di Burt Lancaster. Ha attirato l'attenzione nel film di John Hughes Uncle Buck, interpretando il curioso nipote di John Candy. Tuttavia il successo vero è arrivato proprio grazie all'altro film di Hughes, Mamma ho perso l'aereo, in cui interpretava un bambino pieno di risorse lasciato accidentalmente indietro mentre la sua famiglia va in vacanza. Per quel ruolo Culkin aveva ricevuto una nomination al Golden Globe e anche il seguito, Mamma ho perso l'aereo II: Perso a New York, si era rivelato un successo globale.

La sua carriera diversificata include anche acclamate performance teatrali, sebbene Culkin rappresenti una categoria di personaggi del mondo dello spettacolo rimasti ancorati a un ruolo iconico specifico, come quello di Kevin è stato per lui. Tra i ruoli al cinema di Culkin ci sono anche Jacob's Ladder, My Girl, The Good Son, Richie Rich e Saved! Inoltre. Ha poi filmato la produzione indipendente Changeland in Tailandia per il regista-sceneggiatore Seth Green. I suoi ruoli televisivi includono apparizioni in Kings, The Jim Gaffigan Show e Robot Chicken. Culkin è inoltre il fondatore del nuovo impero mediatico Bunny Ears, con un sito Web di podcast, eventi dal vivo e componenti sociali e di merchandising. Le sue apparizioni recenti includono ruoli in American Horror Story: Installment 10 per FX e The Righteous Gemstones per HBO Max.