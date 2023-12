Chi è Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella e madre dei suoi quattro figli Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella incinta del loro quarto figlio, il primo maschietto dopo tre femminucce, ha 33 anni ed è originaria di Cagliari. Modella laureata in Scienze motorie, su Instagram si descrive come “Mamma di Becky, Vinia e Tilde”.

A cura di Gaia Martino

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, il centrocampista dell'Inter, sposato nel 2018. Attualmente è incinta del loro quarto figlio. Classe 1990, è originaria di Cagliari. È una modella con la passione per le moto da cross, su Instagram si descrive come "Mamma di Becky, Vinia e Tilde". Presto alle tre bambine si aggiungerà un maschietto.

Chi è Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella

Federica Schievenin e Nicolò Barella

Federica Schievenin è nata il 19 marzo 1990, ha quindi 33 anni, ed è originaria di Catania. È una modella laureata in Scienze motorie. Si è laureata nell'ultimo anno, come documentato sul profilo Instagram il cui nome è fede_schievenin. Seguita da oltre 121 mila followers, condivide numerose foto di famiglia, con il marito Nicolò Barella e le figlie. Presto arriverà il quarto figlio, il primo maschietto: "Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA".

La storia d'amore tra Federica Schievenin e Nicolò Barella

Nicolò Barella e Federica Schievenin si sono sposati il 1 luglio 2018 in Sardegna, terra d'origine di entrambi, con una cerimonia a Villa d'Orri, ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia, dopo due anni di fidanzamento. Ad unirli un amore solido e profondo, come dimostrano le dediche social che l'uno scrive per l'altra. Oggi aspettano il loro quarto figlio, un maschietto, dopo la nascita delle prime tre, Rebecca, Lavinia e Matilde.

Rebecca, Lavinia, Matilde e l'annuncio del quarto figlio

La coppia ha dato il benvenuto alla primogenita Rebecca nel 2017. Nel 2019 è arrivata Lavinia e nel gennaio del 2021 è nata Matilde. Presto alle tre bimbe si aggiungerà un maschietto, come annunciato da Federica Schievenin: "Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione IMMENSA. Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato, per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo con tuo papà vicino è stato tutto un po' più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA".