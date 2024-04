video suggerito

“Dieci figli con quattro donne, ma tenerselo nei pantaloni?” e Mario Biondi replica e mette a tacere gli hater Mario Biondi, nei giorni scorsi, ha confidato in un’intervista rilasciata al Messaggero di avere dieci figli: “Ma non vedo più una figlia di 9 anni, la madre non vuole”. Nei commenti alle sue dichiarazioni, non sono mancate le critiche a cui l’artista ha deciso di rispondere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1.017 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei giorni scorsi, Mario Biondi ha rilasciato un'intervista al Messaggero. L'artista ha raccontato di avere dieci figli da quattro donne diverse e di non riuscire a vedere la figlia di 9 anni quanto vorrebbe perché la madre non glielo consentirebbe: "La madre non mi fa più stare con la bimba di nove anni". Alcuni passaggi dell'intervista sono stati riproposti sulle pagine social del Messaggero, raccogliendo anche messaggi spiacevoli. Mario Biondi ha replicato.

Mario Biondi replica alle critiche

Sotto al post che riproponeva alcuni passaggi dell'intervista, sono stati pubblicati dei commenti spiacevoli. Un utente, ad esempio, accusava Biondi di rivolgersi a sua figlia senza dire il nome: "Se l'è scordato". Biondi ha replicato dicendo di averlo fatto per tutelarla. Un altro attaccava: "Usare il profilattico no?" e l'artista di rimando: "L'ho usato ma tu sei nato lo stesso". E poi altri giudizi: "Figli con 4 mogli, ma tenerselo nei pantaloni?". Biondi ha replicato adeguandosi al tono: "Mi sei uscito inaspettatamente dai pantaloni". E ancora giudizi senza appello: "Sei così brutto, che ci hanno trovato in lui quattro donne diverse?", "Sei instabile nelle relazioni", "Magari una vasectomia".

Dopo avere replicato ad alcuni hater, Mario Biondi ha preferito gettare la spugna:

Da ora non vi leggo più, vedo che il peggio arriva…Che Dio vi renda felici e liberi di amare e rispettare il prossimo.

Infine, una battuta amara: "Tutta l'ignoranza, la stupidità, la cattiveria e la sommarietà che ho letto, mi ha dato fiducia nel popolo italiano…".

Mario Biondi papà di dieci figli

Mario Biondi ha dieci figli e vorrebbe poter mantenere un rapporto con ciascuno di loro. Quando, nel corso dell'intervista rilasciata a Il Messaggero, gli è stato chiesto se sia riuscito a vedere la figlia di nove anni, l'artista ha replicato:

Come va? Molto male. Non mi va di pensare alla madre di mia figlia come una nemica, ma ha allontanato totalmente la bambina da me e dai suoi fratelli, che frequentano tutti casa mia e lei è l'unica a non farlo. Sua madre mi dice che la piccola non vuole più venire e bisogna rispettare il suo volere… Temo non ci sia scampo, ma se fa passare questo principio le crea un danno grave. Gli esperti mi dicono che la manipola e io soffro tantissimo per questa situazione. Io e il resto della famiglia.