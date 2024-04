Nel telefono di Biondo: “Irama e io ci sentiamo ancora. Ora preferisco recitare, mi tranquillizza” Fanpage.it ha frugato nel telefono di Simone Baldasseroni aka Biondo. L’attore e cantante ha rivelato che al momento: “Tra cucina, musica e recitazione, sceglierei di recitare. Mi fa sentire tranquillo”. Biondo, concorrente ad Amici 17, è ancora in contatto con Irama, anche lui ex allievo della scuola: “Ci stiamo organizzando per vederci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Prima il talento in cucina poi la popolarità come cantante ad Amici 17, infine il successo come attore. Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, indossa i panni di Rigel nel film Il Fabbricante di Lacrime, tratto dal bestseller di Erin Doom. Frugando nel suo telefono, Fanpage.it scopre che anche quella degli scacchi è una sua grande passione: "Ci gioco tutti i giorni. Sto diventando un maestro". Tra gli amici conosciuti nel programma di Maria De Filippi c'è Irama, con cui si tiene ancora in contatto: "Giorni fa mi ha chiamato, ci siamo organizzati per vederci". Le persone che gli sono più vicine sono i suoi genitori, in particolare la madre: "I consigli più grossi me li dà mia mamma, le voglio un bene infinito".

"La recitazione mi fa sentire tranquillo"

L'ultimo screenshot di Biondo è una foto con Caterina Ferioli, interprete di Nica nella produzione Netflix. "Lavorare insieme a lei è stato un dare e avere. Ci siamo fatti forza a vicenda – racconta Simone – Indossare i panni di Rigel è stata una sfida personale. All'inizio sembrava lontano da me ma sono molte le affinità tra noi. Ci ho messo un po' per uscire dal personaggio". Suo cugino è stato tra i primi a fargli i complimenti per la sua interpretazione: "Mi ha detto che è stato un grande film e che io sono stato allucinante. Nel cast c'è anche Simone Orlando di Romanzo Criminale, una serie che a Roma è un cult". Se dovesse scegliere se esprimersi con la cucina, la musica o la recitazione, sceglierebbe l'ultima opzione: "Recitare mi fa sentire tranquillo e mi rende giustizia. La musica arrivò in terzo liceo e decisi di abbandonare la cucina – spiega Biondo – Mi iscrissi all'alberghiero perché adoravo cucinare (merito di mia nonna), feci stage anche in ristoranti importanti di Roma". Come foto profilo si Whatsapp ha quella del suo cane Evan, un Jack Russell di tre anni, davanti a una scacchiera: "Sono le mie mie due passioni. Io gioco a scacchi tutti i giorni. Ho letto che se lo fai per cinque anni diventi un esperto, io lo faccio da tre e sto diventando maestro. È un buon livello".

"Nei momenti di malinconia ascolto le mie vecchie canzoni"

"L'ultima canzone che ho ascoltato è ‘End of Beginning' di Djo. Quando ho dei momenti di malinconia riascolto le mie vecchie canzoni e riguardo i videoclip. È un tuffo nel passato – rivela Biondo – Il brano a cui sono più legato è ‘Mi manca la vecchia te'. L'ho scritta per una ragazza con cui ora non mi sento più, ci siamo bloccati ovunque. In quel brano è racchiusa la nostra storia, nel momento in cui l'ho scritta me ne sono liberato attraverso le parole. Mi è stato di grande aiuto". C'è Irama tra gli artisti con cui ha parlato di recente al telefono: "Siamo molto amici, abbiamo partecipato alla stessa edizione di Amici, 7 anni fa. Ci siamo organizzati per vederci". Con i genitori ha un buon rapporto. "I consigli più importanti me li dà mia mamma, le voglio un bene infinito. Ci sentiamo tutti i giorni e mi manda spesso queste frase motivazionali – confessa Simone – Nell'ultimo messaggio mi ha scritto: ‘Non dimenticare mai che l'amore che provo per te è come il vento: non potrai mai vederlo, ma potrai sempre sentirlo… Ovunque sarai'. Anche mio padre, quando andiamo a mangiare o a bere una cosa insieme, mi dice cose che mi aprono il cervello, parecchio".