Nicolò Barella aspetta il quarto figlio: “Ma il più piccolo ci ha lasciato, un dolore atroce” Nicolò Barella aspetta il quarto figlio. Il primo maschietto della famiglia che il centrocampista e sua moglie avranno dopo tre figlie femmine. L’annuncio su Instagram spiega anche un momento molto difficile vissuto dalla coppia.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nicolò Barella sta vivendo il momento più bello della vita: la nascita di un figlio. Il quarto per la precisione. Dopo ben tre femminucce il centrocampista dell'Inter e Federica Schievenin, ex modella, hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio maschio. È stata proprio la moglie di Barella ad annunciare la lieta notizia con un post su Instagram spiegando anche come la coppia abbia vissuto momenti difficili nell'ultimo periodo superati anche grazie all'unione della famiglia e al continuo supporto di suo marito.

"Siete arrivati insieme… ed e’ stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice…". Il post di Federica Schievenin si conclude con l'augurio più bello: "Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA".

Un'emozione immensa quella della nascita di un figlio che quindi allargherà ulteriormente la famiglia Barella. Il centrocampista dell'Inter a inizio stagione non aveva avuto il rendimento della passata stagione. Forse anche per via del momento difficile vissuto dalla famiglia nell'arco di un anno, e spiegato nel post dalla moglie del giocatore, Barella evidentemente non aveva la mente liberissima e chiaramente ha badato principalmente a stare vicino a sua moglie e alle sue figlie dopo quanto accaduto.

Ha sofferto in silenzio che per un ragazzo di 26 anni è tanto. L'ha fatto continuando ad essere padre, marito e calciatore professionista, esprimendosi come meglio poteva in quel momento. Ora però si apre un nuovo e meraviglioso capitolo della sua vita con l'attesa per l'arrivo del suo primo figlio maschio. Una carica emotiva immensa per il giocatore che in campo nell'ultima sfida vinta dall'Inter in casa del Napoli ha segnato anche un gol dando il via davvero a un nuovo capitolo della sua vita.

I figli di Nicolò Barella: il quarto sarà il primo maschio

Barella si è sposato con Federica Schievenin nel 2017. Dal suo matrimonio con l'ex modella la coppia ha dato vita a tre figli: Rebecca, Lavinia e Matilde. In arrivo dunque il primo maschio della famiglia che per l'occasione le tre sorelline stanno attendendo, come evidenziato in foto, con una piccola maglia nerazzurra dell'Inter già pronta per lui. La gioia più bella per Barella e sua moglie sempre presente con lui anche quando gioca. Il centrocampista dell'Inter ha infatti un tatuaggio col nome di Federica sul braccio e spesso lo bacia dopo un gol.