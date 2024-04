Neuer si lascia cadere e fa ginnastica nel finale di Bayern-Arsenal: non lascia nulla al caso

video suggerito

Mancano ormai pochi minuti alla fine di Bayern-Arsenal ed ecco Manuel Neuer accasciarsi improvvisamente sul terreno di gioco. Un gesto insolito da parte del portiere tedesco che ha approfittato di una pausa per una sostituzione per dedicarsi ad alcuni esercizi, prima di battere la rimessa dal fondo.

Quando infatti l'estremo difensore del Bayern, uscito vincitore insieme ai suoi compagni e qualificatosi dunque in semifinale, si è accorto che il suo allenatore aveva optato per una sostituzione non ha perso tempo. Prima si è lasciato cadere all'indietro, quasi a peso morto, e poi ha sollevato le gambe dedicandosi a quelli che sono sembrati dei movimenti di stretching.

Neuer in totale solitudine nella sua area piccola, ha anche iniziato a spostare le ginocchia a destra e sinistra, dopo averle portate al petto per riscaldare ulteriormente i muscoli. Una pratica curiosa soprattutto per le tempistiche, visto che la partita stava volgendo ormai al termine.

Neuer che non è più giovanissimo ha voluto dunque probabilmente tenere i suoi muscoli pronti in vista del finale del match. Poco prima tra l'altro proprio il baluardo difensivo del Bayern si era protagonista di una parata importante sull'unico tentativo in porta dell'Arsenal firmato da Odegaard. In quell'occasione l'estremo difensore si era reso protagonista di un gesto non troppo sportivo.

Evidente la sua deviazione con la punta dei guanti per spinge il pallone fuori. Nonostante tutto però l'arbitro ha optato per la rimessa dal fondo, senza concedere l'angolo alla formazione inglese. Le proteste veementi di Odegaard non hanno scosso Neuer che ha fatto finta di niente riprendendo il gioco con una rimessa dal fondo. Prima però ecco l'inaspettato stretching per tenere sempre pronti i suoi muscoli e non correre rischi di problemi fisici