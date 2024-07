video suggerito

Carvajal sfotte Saka in Spagna-Inghilterra, il gesto è inequivocabile: "Smettila di piangere" Durante la finale di Euro 2024 c'è stato un momento vivace tra Carvajal e Saka, con il difensore spagnolo che ha provocato il laterale dell'Arsenal, che ha accusato di cadere troppo spesso.

A cura di Alessio Morra

La Spagna ha vinto ancora una volta i campionati Europei. A Berlino l'Inghilterra è stata sconfitta per 2-1. Decisivo il gol di Oyarzabal nel finale. Una beffa atroce per gli inglesi, l'ennesimo trionfo per le Furie Rosse che tornano così sul tetto d'Europa a distanza di dodici anni. Un successo meritato. Durante la partita c'è stato un momento di tensione tra Dani Carvajal e Bukayo Saka, che è stato sfottuto dal terzino del Real Madrid. Le immagini non sono passate inosservate e pian piano sono diventate popolarissime sul web.

Il duello tra Carvajal e Saka

Un trofeo internazionale vinto con la propria nazionale è il massimo per ogni calciatore. Spagna-Inghilterra è stata in realtà una partita corretta, ma ovviamente non si può dire che non è stata senza esclusioni di colpi. E per provare a vincere si usano tutti i mezzi, e c'è anche chi provoca. Il laterale spagnolo e del Real Madrid Dani Carvajal a metà del primo tempo con un gesto inequivocabile ha messo nel suo mirino Saka, che finisce ancora una volta al centro di un episodio degno di nota in una finale degli Europei.

Siamo al 23′ del primo tempo il punteggio è sempre inchiodato sullo 0-0, quando Saka finisce giù. L'esterno dell'Arsenal protesta, Carvajal vede tutto e con un gesto istintivo lo prende in giro. Carvajal si mette le mani accanto agli occhi e le muove. Con sguardo torvo il difensore sembra voler dire a Saka: "Smettila di piangere". Quel gesto rapidamente prende piede e soprattutto diviene popolarissimo nei momenti immediatamente successivi alla finale, quando i tifosi iberici prendevano di mira l'Inghilterra.

Saka protagonista anche della finale degli Europei 2021

Saka era stato, ahi lui, protagonista, anche nella finale del 2021. In quel caso, però, nessuno sfottò, ma a verbale il rigore fallito che diede all'Italia materialmente il trofeo, e anche il fallo subito da Chiellini, che con grande mestiere lo stese, in modo non proprio tradizionale, prendendolo per la collottola e lo abbatté proprio nei minuti conclusivi dei supplementari.