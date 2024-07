Southgate lascia l’Inghilterra dopo la finale persa agli Europei: “É stato l’onore della mia vita”

Southgate si è dimesso e non più il commissario tecnico dell’Inghilterra. Lascia dopo 102 partite e due finali perse agli Europei. Potter e Howe i candidati forti per la successione.

Gareth Southgate dopo quasi otto anni non è più l'allenatore dell'Inghilterra. L'ormai ex c.t, che aveva un contratto fino a dicembre, si è dimesso a due giorni dalla finale persa di Euro 2024 con la Spagna. E ora parte la caccia al sostituto, mentre l'ex difensore ha scritto una lettera con cui ha salutato i tifosi e annunciato l'addio.

Criticato come pochi c.t., Southgate ha riscritto la storia della nazionale inglese, che poche volte è riuscita a fare meglio di quanto ha fatto meglio che negli ultimi otto anni. Un quarto posto ai Mondiali 2018, due finali agli Europei, perse in modo doloroso (una ai rigori con l'Italia e l'altra all'87' con la Spagna), il ko ai quarti di Qatar 2022 con la Francia, anche un terzo posto in Nations League. Certo non ha vinto niente, ma è riuscito a far fare uno step enorme alla nazionale dei Tre Leoni.

Come inglese orgoglioso posso dire che stato l'onore della mia vita giocare per l'Inghilterra e allenare l'Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato tutto me stesso. Ma è tempo di cambiamenti e di un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita come allenatore dell'Inghilterra.

Sono entrato nella FA nel 2011, determinato a migliorare il calcio inglese. In quel periodo, inclusi gli otto anni come allenatore della nazionale maschile inglese, sono stato supportato da alcune persone brillanti a cui va il mio sentito ringraziamento. Non avrei potuto avere nessuno migliore di Steve Holland al mio fianco. È uno degli allenatori più talentuosi della sua generazione, ed è stato immenso.