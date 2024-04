video suggerito

La Lazio vince contro il Verona con la legge dell’ex, decide un gol di Zaccagni: è a -3 dalla Roma Ci pensa Zaccagni a regalare la vittoria alla Lazio contro il Verona e a spingere la squadra verso la zona Champions: il quinto posto della Roma è distante appena tre punti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Se c'è una legge che nel calcio non sbaglia mai è quella dell'ex. Degli ex in questo caso, dato che Igor Tudor e Mattia Zaccagni hanno entrambi un passato a Verona: la Lazio vince 1-0 una partita dura e faticosa, ma fondamentale per provare a inseguire il quinto posto della Roma che adesso è distante soltanto 3 punti.

A decidere la partita è proprio un gol di Zaccagni nel secondo tempo che complica di molto i piani salvezza di Baroni, ancora a rischio retrocessione pur trovandosi appena sopra alla zona rossa della classifica.

Fa fatica la Lazio a trovare buone occasioni nel primo tempo: il primo squillo arriva al 14′ da Castellanos che non riesce a sfruttare una buona verticalizzazione della sua squadra per bucare la difesa del Verona. L'occasione più importante di tutte arriva dieci minuti più tardi, quando dopo una ripartenza veloce Isaksen sbaglia tutto sotto la porta e inciampa sul pallone del possibile vantaggio.

Leggi anche De Rossi vince il suo primo derby di Roma da allenatore: il gol di Mancini stende la Lazio

La squadra di Baroni tiene stretti i ranghi e prova a difendersi con ordine quando i biancocelesti avanzano. Poco prima dell'intervallo anche il Verona diventa pericoloso con il tiro di prima intenzione di Swiderski a porta vuota, ma il pallone termina fuori.

Anche nella ripresa sono i biancocelesti a dettare i ritmi e a trovare le occasioni migliori con Luis Alberto e Felipe Anderson che trova addirittura la traversa dopo un piccolo tocco di Montipò, ma a sbloccare la partita è proprio il grande ex: al 74′ Zaccagni ruba un pallone a un avversario, fa ripartire la Lazio, scambia con Luis Alberto che gli serve un assist perfetto per il gol del vantaggio.

È un'azione veloce e ben gestita dall'ex Verona che ammutolisce il pubblico nello stadio dove è diventato grande. Poco più tardi i ragazzi di Baroni trovano la reazione tanto attesa con un colpo di testa di Coppola arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione, un tentativo che costringe Mandas alla grande risposta per poter proteggere il risultato a pochissimi minuti dalla fine della partita.

Alla fine i tentativi del Verona sono tutti inutili: la squadra di casa prova a sbilanciarsi, a creare più pericoli in avanti e a sfruttare gli ultimi secondi per poter trovare il pareggio, ma alla fine grazie anche ai cambi la Lazio riesce a mantenere sempre altissima la concentrazione e a portare a casa tre punti fondamentali per sognare ancora l'ingresso in Champions League.