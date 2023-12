Macaulay Culkin e Catherine O’Hara 33 anni dopo sulla Walk of Fame: “Orgogliosa di te” Sono passati oltre tre decenni dal successo globale di Mamma ho perso l’aereo, il film che ha reso celebre Macaulay Culkin, 43 anni. Insieme alla co protagonista del cult Catherine O’Hara, 69 anni, l’attore ha ricevuto la stella sulla celebre Walk of Fame di Hollywood.

A 33 anni dall’uscita del cult Mamma ho perso l’aereo Macaulay Culkin ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Ce n’è voluto di tempo per l’attore, oggi 43 anni, che tre decenni dopo il successo che lo ha decretato come una piccola star del cinema mondiale, è riuscito a riunire il cast principale del film iconico che è ancora un must delle festività natalizie.

Le parole di Catherine O'Hara sulla Walk of Fame

Insieme a lui ha ricevuto la memorabile stessa anche Catherine O'Hara, 69 anni, che nel celebre film interpreta la mamma del protagonista. “Mamma ho perso l’aereo è stato, è e sarà sempre un grande successo globale.. ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin”, ha ricordato l’attrice in occasione della cerimonia di assegnazione della stella sulla Walk of Fame di Hollywood. “So che hai lavorato davvero duramente, so che l'hai fatto, ma allo stesso tempo hai fatto sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo. Macaulay, congratulazioni: meriti davvero la tua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sono profondamente orgogliosa di te”, sono le parole di stima e affetto che ha speso per il collega, bambino ai tempi del set.

La carriera di Macaulay Culkin

In effetti la carriera del giovane attore è iniziata all’età di appena otto anni, con piccole apparizioni cinematografiche tra le quali quella in Rocket Gibraltar, dove ha interpretato il nipote di Burt Lancaster. Per il ruolo in Mamma ho perso l’aereo, che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Culkin aveva ricevuto una nomination al Golden Globe e anche il seguito, Mamma ho perso l'aereo II: Perso a New York, si era rivelato un successo globale. Tra le sue apparizioni successive ci sono Jacob's Ladder, My Girl, The Good Son, Richie Rich e Saved!. Ha poi filmato la produzione indipendente Changeland in Tailandia per il regista-sceneggiatore Seth Green, mentre di recente è apparso in American Horror Story: Installment 10 per FX e The Righteous Gemstones per HBO Max.