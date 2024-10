video suggerito

Temptation Island visto da uno psicologo: “Alfred emblema di chi tradisce per creare una rottura” Dal tradimento di Alfred Ekhator alla reazione di Anna Acciardi, i problemi amorosi mostrati a Temptation Island offrono diversi spunti di riflessione sulle dinamiche di coppia. L’analisi dello psicologo Elpidio Cecere sui comportamenti del ragazzo: “Se si smette di amare, si deve lasciar andare il partner o lo si terrà legato a una relazione disfunzionale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alla sua penultima puntata, Temptation Island si conferma un successo in termini d'ascolti. Dalla gelosia tossica di Alfonso D'Apice, ai sensi di colpa di Alfred Ekhator dopo aver tradito Anna Acciardi, fino ai problemi nella gestione delle spese di Giulia Duranti e Mirco Rossi: le dinamiche amorose mostrate offrono ai telespettatori continui spunti di riflessione, da rivolgere anche a sé stessi e alle proprie relazioni. Proprio per questo, lo psicologo e psicoterapeuta Elpidio Cecere ha tracciato un'analisi dettagliata sulle coppie del reality, nel tentativo di restituire una chiave per comprendere i loro comportamenti.

Il parere dello psicologo sul falò tra Anna e Alfred

Dopo aver visto Alfred baciare la tentatrice Sofia, Anna aveva deciso di troncare la storia con il suo fidanzato. Prima che potesse comunicare la sua decisione, però, è stato lui stesso a chiedere a Filippo Bisciglia il falò di confronto. L'acceso dibattito ha portato a un finale prevedibile: i due sono usciti separati dal reality e non senza rancore. Secondo lo psicologo Elpidio Cecere, quello che emerge dal confronto è la mancanza di sincerità del ragazzo: "È stata la tentatrice a fargli capire di non provare sentimenti solidi verso la compagna, ma sarebbe bastato ammetterlo prima di mettersi alla prova".

Il falò di confronto tra Anna e Alfred

Durante la discussione, Alfred ha più volte sottolineato il fatto di provare una forte gratitudine per la famiglia di Anna, che l'ha accolto come un figlio e fatto sentire a casa. Per l'esperto, però, è sbagliato appellarsi agli affetti della ragazza, perché farlo è come cercare un alibi per non aver avuto il coraggio di lasciarla: "Un "Mi dispiace" non basta per risolvere un errore commesso. Se si smette di amare, si deve avere il coraggio di lasciar andare il partner, perché altrimenti lo si terrà legato a una relazione disfunzionale. Tradire, quindi, serve a creare una causa di rottura che non lascia spazio a fraintendimenti. Ma possiamo davvero credere che dalle ceneri della relazione con Anna, Alfred otterrà una storia sana con Sofia, come lui stesso auspica?".

La gelosia tossica di Alfonso

Altro punto saliente della puntata dell'8 ottobre è stato lo sfogo di Alfonso dopo l'avvicinamento della fidanzata Federica a uno dei ragazzi single. La giovane ha sempre lamentato una gelosia eccessiva da parte del compagno, che non le permette nemmeno di indossare i costumi che desidera. Secondo Cecere, Alfonso è colpevole di "usare due pesi e due misure": "Per lui i ruoli di genere non sono un'opinione, ma un dato di fatto con cui ingabbiare la sua relazione in una situazione vantaggiosa per lui. Il suo è un tentativo di controllo assoluto dato dal fatto che Federica è cresciuta nella sua ombra, in una storia iniziata quando lei aveva solo 12 anni".

I due napoletani, infatti, stanno insieme da quando erano entrambi molto piccoli. Questo li avrebbe portati, secondo lo psicologo, a restare ancorati a un'idea di sé che non corrisponde alle persone che sono oggi:

"Le persone cambiano, e anche molto. E questo Alfonso non riesce ad accettarlo, motivo per il quale cerca di creare situazioni caotiche, come quella di suscitare la gelosia della ragazza affinché lei stessa sposi i suoi ideali: la gelosia è "normale", pretendere controllo sui comportamenti del partner è "giusto". Facendo così, però, sta solo svalutando la sua compagna, che reagisce flirtando con qualcuno che non la vuole giudicare e che non parte dal presupposto che la debba dominare. Quando poi si lascia andare a comportamenti violenti (solo contro oggetti, per fortuna) sta mandando un messaggio: "Se faccio questo è colpa tua".

"Giulia usa i soldi come metro di misura dell'affetto"

La situazione tra Mirco e Giulia si è mostrata sin da subito particolarmente complicata. I due stanno insieme da nove anni, ma lei lamenta una mancanza di attenzioni da parte di lui. Quest'insoddisfazione reciproca si ripercuote su ogni aspetto della loro vita di coppia, inclusa la gestione delle spese: "Accusandolo di avere un controllo eccessivo sui soldi, Giulia si sta prendendo una rivincita contro Mirco – afferma Elpidio Cecere – Non è facile giudicare chi ha ragione o torto, ma adoperare il denaro come metro di misura dell'affetto è sicuramente sbagliato".

Secondo l'esperto, discutere sui soldi porterebbe entrambi a cercare una via di fuga dalla loro relazione, anche attraverso l'avvicinamento ad altre persone: "Il fatto che entrambi si lascino andare a flirt più o meno velati sembra sempre un modo di ferirsi a distanza e da una discussione sul denaro si finisce per usare la fantasia di tradimento come arma. Entrambi i partner vogliono evitare il conflitto aperto, ma continuare a gestire la relazione ciascuno arroccato sulle proprie posizioni".

L'analisi di Elpidio Cecere sul riavvicinamento di Valerio e Diandra

Dopo l'appuntamento della scorsa settimana, Valerio e Diandra si erano lasciati in malo modo: i due avevano capito di avere visioni di vita troppo diverse, con lui che voleva trasferirsi a Brindisi e lei che non era disposta a lasciare il suo lavoro a Roma. Nella puntata di ieri, però, Valerio ha avuto un ripensamento e ha deciso di chiedere scusa alla compagna, dimostrandole il suo amore attraverso una lettera. Secondo Cecere, però, "questo comportamento remissivo non sembra portato da un sincero pentimento, quanto piuttosto da un meccanismo in cui è abituato a tirare la corda, per poi tornare sui propri passi". Secondo lo psicologo, la sua è una vera "forma di manipolazione":

Non mi sembra sincero, o meglio, è sinceramente tormentato dall'idea di non poter controllare la donna. C'è da fidarsi del suo cambio di direzione? O è più probabile che questo comportamento sia stato una "ritirata strategica" per far sì che nulla cambi?