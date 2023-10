In arrivo altri fuori onda di Andrea Giambruno: cosa rischia il conduttore di Diario del giorno Un effetto domino è pronto a scatenarsi su Andrea Giambruno che, in questo momento ha tre possibilità riguardo al suo rapporto con Mediaset. Ecco cosa può succedere dalle prossime ore fino a venerdì prossimo.

Il caso Andrea Giambruno continua a riempire le pagine dei giornali e soprattutto a incuriosire i lettori di casa nostra. Già perché, mentre il mondo fuori "era in apprensione per la striscia di Gaza, l’Italia era in subbuglio per Striscia la notizia", per dirla con Marcello Veneziani. Antonio Ricci è riuscito ancora una volta a dettare l'agenda e, soprattutto, a sgombrare pubblicamente il campo da eventuali tensioni interne al centro-destra: "Esistono solo due video", ha assicurato. Eppure, le voci dicono altro. La premier Giorgia Meloni è preoccupata che ci sia altro materiale e sommando tutti i bisbigli pubblicati ieri e oggi sulla stampa cartacea (già Repubblica parlava ieri del fatto che Giorgia Meloni avesse avuto notizia di questi fuori onda, un mese fa), questo è solo l'inizio.

Le tre possibilità di Andrea Giambruno

Un effetto domino di nuovi eventi scatenati dall'inaspettato dietrofront di Mediaset al licenziamento di Andrea Giambruno. È estremamente difficile che Andrea Giambruno possa venire licenziato, come rivela anche l'ultimo retroscena del Corriere della Sera. L'autosospensione del conduttore si conclude nella giornata di venerdì e a quel punto potrebbero esserci notizie buone. Le strade sono diverse: la prima, la più improbabile, che Giambruno torni a condurre Diario del Giorno già lunedì 30 ottobre. La seconda, che Andrea Giambruno lasci Mediaset definitivamente. Anche questa, al momento, non sembra avere alte possibilità a meno che Mediaset non accerti violazioni al codice etico. Più probabile un reintegro dietro le quinte all'interno della redazione di Videonews: questa è la terza opzione.

Il terzo video: ecco quando potrebbe uscire

Il ruolo di Mediaset potrebbe a questo punto essere viziato dallo scenario politico. Pier Silvio Berlusconi non ci sta a passare per quello che avrebbe potuto fare uno sgambetto alla Presidente del Consiglio, tant'è che avrebbe telefonato di persona a Giorgia Meloni: "Non potevo impedirlo", in riferimento alla libertà storica che Striscia la Notizia ha da sempre con tutti e su tutti. Anche questo punto è cruciale: considerato che i video sono spuntati fuori solo dopo il servizio su "Chi", passato come una beatificazione del personaggio, anche in questo caso se ci fosse una conciliazione, Striscia potrebbe tirare fuori altri video (che però in questo momento non sarebbero confermati). Andrea Giambruno da Pavia è rimasto a Milano per il fine settimana, insieme alla sua famiglia. È stato visto al centro commerciale di Orio al Serio, nei pressi dell'aeroporto di Bergamo. Era in compagnia della sorella, della piccola Ginevra e di altre due persone ritenute vicino alla sua famiglia. Le immagini lo mostrano leggermente sconsolato. È comprensibile. Questo è il momento dove si vedono gli amici e, per ora, sembrano pochi.