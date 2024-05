video suggerito

Il cachet di Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi: quanto guadagnava prima di ritirarsi dal reality Quanto guadagnava Pietro Fanelli all’Isola dei Famosi, prima di ritirarsi. L’ex naufrago a Novella2000 ha rivelato le cifre esatte prima di attaccare la produzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Dopo essersi ritirato dall'Isola dei Famosi, Pietro Fanelli torna a parlare del reality. Lo scorso aprile ha deciso di lasciare l'Honduras raccontando che l'avventura stava prendendo una piega diversa da quella desiderata. "Mi stavo ammalando" raccontò prima di fare rientro in Italia e rendersi protagonista di uno scontro social con Fedez. In un'intervista a Novella2000 il poeta ha rivelato il suo cachet.

Quanto guadagnava Pietro Fanelli all'Isola dei Famosi

Pietro Fanelli dopo circa un mese dal suo addio all'Isola dei Famosi ha rivelato le cifre del suo cachet. Rientrando nella categoria "non famosi", il suo guadagno era differente e inferiore a quello degli altri naufraghi noti al pubblico televisivo. "Visto che non ero un volto già noto, mi pagavano solo 100 euro al giorno, quindi 700 a settimana" ha raccontato a Novella2000. Ma quella cifra non soddisfava le sue esigenze: "Essendo uno squattrinato pensavo di trarne qualche soldino per vivere più dignitosamente. Purtroppo però il compenso economico previsto per il mio personaggio era misero". Poi ha aggiunto: "Onestamente non sono andato solo per il compenso fine a sé stesso. Quanto per il trampolino di lancio che, un programma di punta come L’Isola dei Famosi, avrebbe potuto darmi una volta uscito".

Le parole contro il programma

Pietro Fanelli, come spiegato, desiderava conquistare popolarità con la sua partecipazione all'Isola. Il trattamento ricevuto dal cast, però, lo avrebbe deluso: "Hanno cercato di rendermi quasi ridicolo e quando non sono stato più alle “loro regole” hanno cercato di censurarmi. Hanno manipolato la mia immagine già dal video di presentazione, presentando il personaggio, quasi ridicolo, che loro desideravano avere, ma non ero io", le parole. Quando ha deciso di ritirarsi, inoltre, ha raccontato di essersi infastidito per la presenza costante dei cameraman descrivendoli come degli "animali fastidiosissimi, grossi quasi quanto me, armati di videocamera che mi torturavano notte e giorno come le mosche torturano le vacche". "Ma io non sono una vacca e non morirò con le mosche addosso a torturarmi. Negli ultimi giorni in solitudine sentii una voce guardando il sole, mi disse: "Bevi la luce Pietro, fuggi". E io sono fuggito" disse.