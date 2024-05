video suggerito

Pietro Fanelli attacca Fedez sui social: "Nano burattino, ringraziami per essere venuto nel tuo podcast" Pietro Fanelli si è scagliato via social contro Fedez: "Ringrazia quell'intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast".

Pietro Fanelli si è scagliato via social contro Fedez. L'ex naufrago ha letto nelle parole di Fedez – che a Gurulandia aveva definito "noiosa" una puntata di Muschio Selvaggio in cui era ospite "un'intellettuale teatrante" – un attacco contro di sé. L'ex naufrago ha quindi scelto di rispondergli tramite le proprie storie Instagram.

"Due co**oni, una pa**a!"

Di recente Pietro Fanelli ha fatto parlare molto di sé, prima per la discussione con Vladimir Luxuria e il suo ritiro dall'Isola Dei Famosi, poi per lo sfogo della sua fidanzata sui social. L'ex naufrago ha annunciato l'intenzione di dire la sua sul reality: "Appena arrivo in Italia mi siedo in un posto comodo e pubblico un video in cui mi esprimo sull'argomento dell'"Isola dei Famosi". La prima stoccata, però, è contro Fedez. Il rapper, infatti, ospite del podcast Gurulandia aveva commentato una sua vecchia puntata di Muschio Selvaggio in cui si lamentava di un ospite: "Era tipo un intellettuale teatrante, non mi ricordo nemmeno chi ca**o era? Due co**oni, una pa**a! Infatti è stata la puntata meno vista di Muschio Selvaggio". Pietro Fanelli, leggendo nelle dichiarazione un riferimento a sé stesso, ha quindi deciso di rispondergli via Instagram.

"Nano burattino piccolo uomo"

"Caro Fedez, nano burattino piccolo uomo, ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più)" si legge nelle storie pubblicate da Pietro Fanelli. L'ex concorrente dell'Isola ha poi continuato parlando della noia: "Non ne sai nulla, dalla noia si crea. La noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia". Il messaggio si conclude con una frecciatina riguardante la vicenda legale che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni: "Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze".