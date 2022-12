Grande Fratello Vip 2022, Charlie Gnocchi eliminato ma rientra: chi sono i concorrenti in nomination Charlie Gnocchi è stato eliminato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 12 dicembre. Il vippone, però, aveva il biglietto che gli permetteva di rientrare e dunque, è tornato in gioco. In nomination Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, nel corso della quale è stato eliminato Charlie Gnocchi. Il concorrente, però, aveva il biglietto con la scritta "Rientri nella casa", che gli ha permesso di tornare in gioco. I concorrenti finiti in nomination e che si sfideranno al televoto sono: Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello. Nel corso di questo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini, nella casa sono entrati due nuovi concorrenti: Milena Miconi e Riccardo Fogli. Inoltre, è stato concesso ampio spazio alle liti scoppiate nei giorni scorsi. Attilio Romita, poi, è tornato a parlare del rapporto con Sarah Altobello, che ha fatto storcere il naso alla sua compagna Mimma Fusco. Per i vipponi, una sorpresa da parte di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Poi, Ginevra è rientrata nella casa.

Nessun eliminato nella puntata del 12 dicembre 2022

A sfidarsi al televoto, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 12 dicembre, sono stati Charlie Gnocchi e Attilio Romita. La domanda a cui gli spettatori sono stati chiamati a rispondere è stata: "Chi vuoi salvare?". Ecco le percentuali registrate dai due concorrenti:

Charlie Gnocchi 40%;

Attilio Romita 60%.

Ad avere la peggio, dunque, è stato Charlie Gnocchi che è stato eliminato. Il concorrente, però, aveva il biglietto con la scritta "Rientri nella casa" e dunque, è tornato in gioco.

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni scelti dalla casa sono Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Patrizia Rossetti. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità ad Antonella Fiordelisi. Orietta Berti ha dato l'immunità a Oriana Marzoli.

Le nomination palesi. Giaele De Donà ha nominato Sarah Altobello, perché influenzata dalle parole di Sonia Bruganelli. Luca Salatino ha nominato Attilio Romita perché non gli è piaciuto ciò che l'uomo ha detto su Sarah. George Ciupilan ha nominato Edoardo Tavassi perché con lui ha meno rapporto. Edoardo Tavassi ha nominato Sarah Altobello, perché vede poca persona e tanto personaggio. Sarah Altobello ha nominato Attilio Romita per le parole spese nei suoi confronti. Daniele Dal Moro ha nominato Alberto De Pisis perché il loro rapporto "è a zero". Alberto De Pisis ha nominato Daniele Dal Moro perché non comunica molto con lui. Edoardo Donnamaria ha nominato Attilio Romita perché non è d'accordo con i concetti che esprime. Attilio Romita ha nominato Edoardo Donnamaria perché non vanno d'accordo. Micol Incorvaia ha nominato Sarah Altobello perché stupita dalla sua nomination della puntata scorsa. Wilma Goich ha nominato Attilio Romita, perché nella vita si può sbagliare ma non bisogna mai infierire.

Le nomination segrete degli immuni. Antonino Spinalbese ha nominato Edoardo Donnamaria, perché si starebbe intromettendo nella sua amicizia con Antonella Fiordelisi. Oriana Marzoli ha nominato Attilio Romita per le parole dette su Sarah Altobello. Patrizia Rossetti ha nominato Giaele De Donà perché parlano poco. Luca Onestini ha nominato Daniele Dal Moro perché si lamenta della falsità degli altri "quando lui è il primo a sparlare". Antonella Fiordelisi ha nominato Micol Incorvaia perché "sembra una brava ragazza ma non lo è". Nikita Pelizon ha nominato Attilio Romita per come ha parlato di Sarah.

In nomination Attilio Romita, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria. La domanda a cui gli spettatori dovranno rispondere è: "Chi vuoi salvare?". Il vip più votato sarà immune e avrà nelle sue mani il destino degli altri nominati.

Cosa è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 12 dicembre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 12 dicembre, due nuovi concorrenti sono entrati nella casa: Milena Miconi e Riccardo Fogli. Spazio agli scontri avuti da Charlie Gnocchi. Inoltre, sono andate in onda le inaccettabili parole di Attilio Romita su Sarah Altobello. Ginevra Lamborghini è tornata nel reality, si fermerà per qualche giorno. Ospiti speciali, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. Poi, la sorpresa per Daniele Dal Moro che ha incontrato la sorella. Infine, il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini.