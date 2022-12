GF Vip, Ginevra Lamborghini rientra in Casa, Oriana sarcastica: “Sarà contento Antonino” Dopo oltre due mesi Ginevra Lamborghini rientra per pochi giorni al GF Vip. Ad accoglierlo c’è Antonino, la reazione ingelosita di Oriana la dice lunga.

Il ritorno di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip è cosa fatta. Nel corso della puntata di lunedì 12 dicembre quella che era stata un'inquilina di questa edizione sin dal primo giorno, espulsa dopo la vicenda Marco Bellavia, ha fatto il suo rientro in casa, con grande sorpresa degli altri concorrenti, ma soprattutto di Antonino Spinalbese.

Antonino accoglie Ginevra Lamborghini

Tra i due era nato un rapporto speciale nelle poche settimane vissute insieme e le reciproche manifestazioni di affetto non erano mancate nemmeno nelle ultime settimane. È stato proprio Spinalbese quello chiamato ad accogliere Ginevra, senza sapere che sarebbe rientrata in Casa, Signorini lo ha provocato, chiedendogli se fosse disposto ad uscire pur di stare con lei. Provocazione alla quale Spinalbese sembra aver risposto in maniera assertiva, prima rivolgendosi "Io sono qui dentro da quasi tre e per quanto possa essere stupendo aver conosciuto nuove persone, uscire fuori è un piacere. Ora ho anche un motivo in più. Ho sempre seguito le mie sensazioni e se le mie sensazioni mi dicono di seguire Ginevra, io lo faccio".

La reazione di Oriana

Poi un attimo prima di un suo passo definitivo il conduttore rivela che sarà proprio lei ad entrare in casa: "Ginevra non è chiaramente una concorrente, sarà solo un'ospite e resterà in casa pochi giorni". Grande abbraccio tra i due e l'attesa è tutta per la reazione di Oriana, che negli ultimi giorni ha stretto un rapporto "particolare" con Spinalbese. È stata proprio lei ad essere chiamata ad accogliere Ginevra: "Sei la nuova concorrente? Stai per una settimana? Sarà contento Antonino", ha detto in modo sarcastico.

Quindi Signorini ha chiamato a rapporto anche Giaele, anche lei particolarmente legata ad Antonino, per poi chiamare quest'ultimo a scegliere tra le tre persone con le quali ha stretto legame in casa. Inaspettatamente Antonino ha teso la mano verso Giaele e a quel punto Oriana ha detto: "Non è stato sincero, credo gli sarebbe piaciuto scegliere Ginevra".